Un homenaje de lujo como a Willy le hubiera gustado

Un recuerdo a la altura de la huella que dejó el homenajeado. José García-Calvo “Willy” hizo de todo en el deporte y la enseñanza. Profesor de educación física, impulsor de las andainas en Ourense, atleta de categoría (Marathon des Sables, incluido) o coordinador del suplemento +Deporte (en cuya gala del año 2014 recibió el premio al espíritu deportivo). Y así un largo etcétera. Por eso, desde su fallecimiento en la Navidad de 2023 muchos no le olvidan. Y le recuerdan a su estilo, con la Andaina/Carreira Solidaria Memorial José García-Calvo “Willy", que celebró su tercera edición reuniendo a más de un centenar de participantes en Amoeiro organizada por +Deporte La Región en colaboración con la Universidade de Vigo.

Los participantes se reunieron desde primera hora de la mañana para afrontar un recorrido circular de 16 kilómetros. Aunque antes llegaron los momentos emotivos. La familia de Willy estuvo presente en el homenaje. Su esposa, Montse, recibió un ramo de flores y agradeció la participación y el cariño de todos los asistentes. A partir de ahí, a caminar muchos y a correr otros pocos por las inmediaciones del río Barbantiño, atravesando bosques y naturaleza, lo que tanto disfrutaba el homenajeado.

Un legado que permanece y un trabajo incansable que otros continúan en la actualidad. La tercera edición de este homenaje ya es historia, pero la cuarta ya pide paso en el horizonte. Haciendo lo que Willy hubiera querido.