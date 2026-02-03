Los incombustibles remeros demostraron su nivel

Con un ojo en el cielo y otro en el agua, el Campeonato Xunta de Galicia de remo olímpico de larga distancia se celebró sin sobresaltos en Castrelo de Miño, más allá de que el viento pusiera las cosas difíciles a los cadetes. Esta competición, que abría la temporada de remo olímpico en Galicia, puso a prueba la fortaleza de los allí presentes. Las condiciones del río, con una considerable corriente, pero sobre todo el viento dificultaron el desarrollo de una prueba con un recorrido de 5,5 kilómetros.

Después del esfuerzo realizado, en el medallero global se impuso el Club Remo do Miño (Tui), que consiguió siete medallas de oro, tres platas y dos bronces. El equipo ourensano del Castrelo de Miño cerró su participación con un bronce, el que consiguió dentro del cuadro de veteranos 1x. Además, defendieron los colores del club ourensano, Camilo Martínez (19º en 1x absoluto masculino), Richard Piños (11º en 1x juvenil masculino), Ricardo Alba (12º en 1x juvenil masculino) y Claudia Alba (retirada en 1x cadete femenino).

Fin de semana intenso en O Ribeiro que, contra viento y marea, fue satisfactorio.