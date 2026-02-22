El Internacional de Ourense, un Meeting nivel top

Ourense ya pruede presumir de su Meeting Internacional “short track”. La prueba desarrollada este sábado, que llenó la pista de Expourense, sobre todo de juventud, mostró su nivel top al firmar media docena de marcas mínimas para el Campeonato del Mundo, entre ellas la de Adrián Ben. El gallego ganó los 800 metros, prueba en la que firmó un sensacional 1:45.14, para superar por 30 centésimas al también español Elvin Josué Canales, segundo. Adrián Ben, genio y figura, hace cantera, pues estuvo firmando autógrafos durante más de 20 minutos.

El mejor atleta por puntos de todas las pruebas en la categoría masculina se vio en el concurso de longitud. El cubano Jorge Hodelín firmó un mejor intento de 8,18 metros para lograr el triunfo y conseguir también la mínima mundialista. En esta prueba otros dos saltadores superaron los 8 metros, registros de un concurso prácticamente de Juegos Olímpicos. El portugués Gerson Baldé fue segundo con 8,14 y el cubano Aniel Molina tercero con 8,07 metros.

Nivelazo también en los 60 vallas masculino, con el senegalés Louis François Mendy ganando con 7,62 segundos, con récord nacional, por delante del venezolano Gerson Vidal, con 7,85 y tercero, con el mismo tiempo, el español Ángel Díaz. Los registros de esta prueba también valieron el billete para el próximo Mundial.

Entre las féminas la más destacada y MVA fue la venezolana Andrea Michelle Purica. Dominó los 60 metros lisos con 7,26 segundos, por delante de la francesa Gloria Hooper, segunda con 7,27 y tercera la portuguesa Beatriz Castelhano con 7,34. El Meeting Internacional de Ourense es de nivel top.