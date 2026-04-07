El Internacional Ourense A Provincia Termal llevó la magia al tapiz

El trabajo en equipo siempre es una de las claves para conseguir la mejor puntuación posible en el ejercicio.

Con 14 ediciones a sus espaldas, el Torneo Internacional “Ourense A Provincia Termal” se ha ganado un nombre en el calendario por méritos propios. Organizado por el Club Marusia, la edición más reciente reunió a más de 1.500 deportistas llegados de toda España y de diferentes países del globo. Cantidad y calidad a raudales para un maratón competitivo en el que no faltó la representación anfitriona.

Lara Suárez, infantil base, afrontaba una de sus últimas competiciones antes del Nacional que tendrá lugar en Oviedo mediados de abril. Buen ejercicio de cinta para ella situándose en la quinta posición de su categoría. En categoría juvenil, las gimnastas del Marusia ejecutaron sus ejercicios de mazas entre un total de 56 gimnastas finalizando Emma Gil (14), Andrea Vázquez (23), Leire Touza (29), Belinda Castro (35) y Paula Ribao (39). Además, primera posición de Patrick Celis en nivel absoluto tras ganar los ejercicios de pelota, aro y mazas dejando muy buenas sensaciones en la ejecución de los tres aparatos. Hay que sumar los dos podios de las más jóvenes de promoción, posiciones que rozó el conjunto infantil prebase.

Por lo demás, acento italiano en un Internacional para el recuerdo que volverá a brillar con luz propia en un año con la edición 15.