Juventud al poder sobre la pista Josefina Salgado

Apurando hasta el último metro y la última décima de segundo en las pruebas de velocidad que se celebraron en la pista Josefina Salgado del Complejo de Monterrei.

El Complejo Deportivo de Monterrei fue el escenario de la final de la Copa Diputación para las franjas de edad sub-10 y sub-12 en una intensa jornada de competición atlética

Una fiesta del atletismo ourensano de base, aunque con competición y peleando por los primeros puestos. Así fue la jornada que se vivió en la pista Josefina Salgado del Complejo Deportivo de Monterrei. La final de la Copa Diputación para las franjas de edad sub-10 y sub-12 tuvo cantidad y calidad, con la presencia de los principales clubes de la provincia, tanto en categoría masculina como femenina. Pruebas de velocidad, de resistencia, saltos y lanzamientos formaron un menú que fue seguido con mucha atención desde las gradas por los técnicos y los familiares de los y las protagonistas.

La final provincial dejó una larga lista de medallistas y puestos de podio, que se repartió entre las diferentes entidades que se dieron cita en la línea de salida. Entre los nombres propios, que se subieron a lo más alto, se pueden destacar los de Leo Espino, Izan González, Lucas Paradelo, Ana Urdangaray o Candela Rodríguez (Adas Cupa), Javier Fernández, Mara Vidal y Paula Iglesias (Club Deportivo La Purísima), Zeus Álvarez, Saúl Carril, Gala Témez y Ada Cecilia Outeiriño (Sanysec Ourense Atletismo) o Enrique Palma (Limiactiva).

Todo disputado bajo un ambiente de camaradería y compañerismo que volvió a dejar claro que el futuro del atletismo ourensano está garantizado, tanto por número de participantes como por su nivel competitivo. Por delante, una temporada de pista al aire libre que todavía tiene mucho que decir en las próximas semanas.