Dos oros nacionales para el atletismo ourensano

El Sanysec Ourense continúa siendo protagonista en el atletismo nacional. Más allá de su presencia con tres canteranos en el Sub-16 en la Pista Josefina Salgado del Complejo Deportivo de Monterrei, los Campeonatos de España Sub-18 y Universitario que se desarrollaron en Mahón y Jaén, respectivamente, así lo corroboran. Un título nacional lograron sus atletas en cada una de esas citas.

En el Sub-18, en Mahón, fue Sabela Castelo la que se colgó al cuello el oro. Lo hizo en la prueba de los 5.000 metros, con un tiempo de 17:09.37. El éxito es doble, porque a su paso por los 3.000 metros firmó la mínima para el Campeonato de Europa que se desarrollará en Rieti (Italia).

El Ourense Atletismo, en el Universitario, en Jaén.

La otra gran cita fue en Jaén, con el Nacional Universitario y triple presencia del Ourense Atletismo: Manuela Blanco en el concurso de pértiga, Leyla Villar en los 1.500 metros y Dani Villanueva en lanzamiento de martillo.

La gran protagonista fue Manuela Blanco Míguelez, que se proclamó campeona de España universitaria de pértiga tras un concurso impecable. La ourensana superó todos sus intentos a la primera, “mostrando una actuación valiente y muy decidida para imponerse incluso a la actual subcampeona absoluta española de la especialidad. Todo ello en unas condiciones meteorológicas muy complicadas, ya que la lluvia y el viento obligaron a detener la competición en varias ocasiones. Pese a ello, Manuela mantuvo la concentración para firmar una brillante medalla de oro”, aseguran desde el club ourensano.

En el mediofondo, su compañera de club, Leyla Villar, logró el séptimo puesto en su semifinal de 1.500 metros, compitiendo con solvencia en una prueba de gran nivel nacional. Por su parte, Dani Villanueva, por su parte, finalizó en la duodécima posición en el concurso de lanzamiento de martillo, sumando una nueva experiencia en un campeonato estatal universitario.