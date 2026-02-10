Los maestros se lucieron en Expourense

Desde los 35 años hasta los y las que ya superan los 80. Todas esas franjas de edad estaban citadas en Expourense para disfrutar y hacer disfrutar con el Campeonato Gallego máster durante dos jornadas. Una cita que reunió a una gran cantidad de atletas llegados desde los principales clubes de Galicia, entre los que no faltaron los representantes ourensanos, que se batieron el cobre para conseguir la mejor posición posible. Una lista interminable de pruebas y de puestos de honor, con un buen botín para los atletas de la provincia. El CD La Purísima, por ejemplo, conquistó 19 medallas: 11 oros, 4 platas y 4 bronces. Francisco Bao, integrante del Adas y uno de los incombustibles del atletismo máster autonómico, adornó su prueba número 800 con dos medallas, el oro en longitud y la plata en peso M75.

La primera prueba comenzó a las 10:00 horas y la última arrancó a las 20:20, buena muestra de que no hubo pausa. Y al día siguiente, más en una “short track” que, este próximo fin de semana, albergará otro Autonómico. Esta vez, el absoluto.