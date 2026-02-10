Mapa y frontal para conquistar O Aguillón
PRUEBA INDOOR
Medio centenar de orientadores participaron en A Rúa en una actividad +Deporte La región y la Liga Escolar de Valdeorras
La Región y +Deporte organizaron junto al Club OUR-O una jornada de iniciación a la orientación en el pavillón de O Aguillón en A Rúa. Cerca de medio centenar jóvenes deportistas se citaron para participar en una actividad que tenía como objeto fomentar la práctica deportiva y la vida saludable.
Además, el evento coincidió con una nueva jornada de la Liga Escolar de Orientación, por lo que los jóvenes participantes se lo pasaron en grande al haber también un condicionante competitivo. Como es habitual, los inscritos se llevaron como obsequio una camiseta conmemorativa de +Deporte.
Los participantes realizaron la jornada en la pista de O Aguillón, donde estuvieron presentes los conos y las vallas para delimitar el recorrido. Antes de comenzar, recibieron una tarjeta por parte de la organización con los datos de la prueba.
