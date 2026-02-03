Las medallas ourensanas llegaron sobre ruedas

Foto de familia con los participantes en la competición que demuestra el buen ambiente con el que se desarrolló el evento en Pereiro de Aguiar.

El patinaje estuvo muy presente este pasado fin de semana en Ourense. En Pereiro de Aguiar, en concreto. Dos citas nacionales en dos días consecutivos que dejaron claro que el deporte está de moda y que los deportistas locales son muchos y buenos. La hora de ruta comenzó con la disputa de la Copa de España de skatecross, que tuvo lugar en La Nave Roller con diferentes franjas de edad en liza.

En el cuadro Open sub-11, el podio estuvo formado por Sara López (Roller Ourense), Xoel Cid (Roller Ourense) y Paula Fernández (Meigas Rodas). En sub-13 femenino, victoria para Aroa Campos (Roller Ourense), con María Rodríguez (Roller Ourense) y Aitana Santamaría (Meigas Rodas) a continuación. En sub-13 masculino, Leo Jaraíz (Cáceres Go), Mateo Álvarez (Rill) y Enzo Alonso (Roller Ourense) formaron el cuadro de honor. Dentro de las sub-16 femeninas, Elena Domínguez (Roller Ourense) venció por delante de Julia Quintas (Roller Ourense) y Nora Estévez (Meigas Rodas). Y en el absoluto masculino, se impuso Luis Miguel Chiquito (Uniteam), con Albert Janer (Uniteam) y Raúl Falagan (Rolling Lemons) por detrás. César Fernández, ourensano del Unity Blading, quedó cuarto tras marcar el mejor tiempo antes de una inoportuna caída.