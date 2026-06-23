Las medallas más sudadas del año se lograron en el Campeonato Absoluto de atletismo

El concurso de salto de altura dejó imágenes muy plásticas durante la competición celebrada en el Complejo Deportivo de Monterrei, en Pereiro de Aguiar.

El Campeonato Gallego absoluto al aire libre dejó un buen botín para los atletas locales en una condiciones muy exigentes

Sudando la gota gorda, sí, pero el Campeonato Gallego absoluto de atletismo al aire libre dejó otra jornada grande en la pista Josefina Salgado, del complejo deportivo de Monterrei. Lo mejor del atletismo autonómico brilló en una jornada de mañana y tarde marcada por las altas temperaturas desde primera hora.

Los deportistas provinciales estuvieron a la altura y se fueron con un buen botín, lideredos por un Sanysec Ourense Atletismo que celebró los títulos de Iria Solera (altura), Blanca Pereira (martillo) y Miguel Carvajales (pértiga). Además, Manuela Blanco fue segunda en la pértiga, Daniel Villanueva en martillo y el relevo masculino subió al tercer escalón del podio en el 4x400.

Por parte del Ben Cho Shey, Lara Pereira se proclamó subcampeona gallega absoluta en jabalina con una mejor marca personal de 36,78 y Lara López acarició la medalla de bronce con una nueva marca personal en longitud, con 5,48 metros, que fue récord del club.

Desde el Adas Cupa destacó las platas de Mateo Valcarce en los 5 kilómetros marcha y de Sara López en 5.000 metros. Mientras que desde el CD La Purísima, Noa Bobillo fue plata en los 100 vallas y Patricio Waldemar Palma se colgó el oro en el concurso de lanzamiento de martillo.