Los mejores sub-16 dejaron su huella sobre la pista corta
TALENTO JOVEN
El Campeonato Gallego, que se disputó en Expourense, demostró que el futuro en el atletismo autonómico está garantizado con calidad y cantidad de los competidores
Las promesas del atletismo autonómico pidieron paso en Expourense. El Campeonato Gallego sub-16 en pista corta reunió a los mejores especialistas, que pelearon por cada milésima, cada centímetro y cada medalla. Una cita que se desarrolló en tres sesiones durante dos días y que demostró que el futuro está garantizado. No faltó la representación de los principales clubes provinciales, que también lograron un buen botín en cuanto a medallas y podios.
Nombres como los de Mario Casal, medalla de oro en lanzamiento de peso 4 kg, o Ángel Araújo, que venció en altura, ambos del Sanysec Ourense Atletismo, o de Lara López, representante del Ben Cho Shey y oro en el salto de longitud, destacaron en lo que fue una delegación exitosa.
Deportistas que todavía son jóvenes, pero que ya están empezando a destacar en cuanto a resultados. Todo ello, en un escenario de lujo como es la pista de Expourense que, en este inicio de año, no baja ni un ápice su actividad.
