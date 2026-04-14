A Nosa Champions, donde el balompié incluye a todos y a todas

Los participantes en la primera jornada de la segunda edición del torneo de fútbol inclusivo “A Nosa Champions” que se disputó en el Miguel Ángel-Os Remedios.

Las instalaciones del Miguel Ángel-Os Remedios fueron testigo de la primera jornada de la segunda edición del torneo inclusivo “A Nosa Champions”, una competición organizada por la Real Federación Gallega de Fútbol y en la que el Pabellón CF ejerció de anfitrión en el estreno de su equipo inclusivo.

El torneo, dirigido a las personas con discapacidad intelectual, contó con la presencia de los equipos del Racing de Ferrol, Deportivo de la Coruña, Celta, Vilagarcía SD, Racing Villalbés, SR Calo y CD Lugo, además del local, Pabellón.

Los equipos se dividieron en dos grupos y participaron en una competición en la que lo importante no eran los resultados, sino que se buscaba promover la participación y reivindicar que el fútbol es un espacio abierto a todas las personas, sin excepción.

Una de las novedades importantes de este año es que de esta competición saldrá la Selección Gallega Genuine que participará en el Campeonato de España de fútbol playa. Vilagarcía acogerá el 9 de mayo la segunda jornada de “A Nosa Champions”.