Oro internacional en las UCI Series

El carballiñés Marcos Rodríguez, en el centro, disfruta en el podio de su triunfo en Melgaço.

La cantera del Academia Postal Abanca Club Ciclista Maceda continúa dando pedaladas exitosas. Las más recientes, las de Marcos Rodríguez. Y es que el biker carballiñés viene de conseguir, ni más ni menos, que su primera victoria internacional. Fue en la localidad portuguesa de Melgaço, en las UCI Junior Series.

Marcos Rodríguez fue el mejor en una prueba en la que se impuso con un tiempo de 1 hora 8 minutos 21 segundos, 20 segundos menos que el portugués Hugo Ramalho (1:08.41) y bastante más lejos completó el podio el también local Joao Vigario, tercero con 1:10.59. El carballiñés empezó a destacarse en la segunda de las seis vueltas. Entre los españoles, el siguiente a Marcos fue Martín Rodríguez, duodécimo con 1:16.57 y después Samuel Gascón, decimosexto con 1:18.28 en una carrera con más de medio centenar de bikers y que finalizaron 46 deportistas.

1 - 3 Los cadetes Hugo Outumuro e Ilan Rey, durante la carrera. / Marcos Rodríguez, liderando las UCI Junior Series. | Club Ciclista Maceda

La del biker carballiñés no fue la única participación del Club Ciclista Maceda en esta prueba internacional. En la carrera en la categoría cadete Ilan Rey se situó decimoquinto, mientras que Hugo Outumuro fue decimosexto.