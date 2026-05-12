Los ourensanos del CH Albor infantil estarán en San Fernando

La gran familia del Club Hockey Albor infantil masculino, celebrando el éxito en el sector nacional en el que fue anfitrión, en la cancha anexa del Pavillón de Os Remedios.

El Club Hockey Albor le acaba de dar una nueva alegría al deporte provincial. Su equipo infantil masculino viene de sacar el billete para la fase final del Campeonato de España. Lo consiguió en casa, ejerciendo de anfitrión en un sector nacional en el que se midió con el Codema, Jolaseta, Hocket Burdeos y el Sardinero, que fue el otro conjunto que logró plaza para la cita entre los ocho mejores.

El Albor finalizó segundo del sector disputado en Os Remedios después de un fin de semana casi perfecto. Abrió el sector goleandop or 1-12 al Codema asturiano; la continuó empatando a cuatro ante el Sandinero con goles de Hugo Fernández, Ángel Orbán y un doblete de Xabi Fernández; no falló ante el Hocket Burdeos, al que superó por 3-7; y cerró fase superando con mucha comodidad al Jolaseta por 9-1. A tres goles se quedaron los ourensanos de liderar el sector, aunque el trabajo ya estaba realizado.

Ahora, toca medir fuerzas con la élite del hockey sala infantil masculino nacional en una fase final que tendrá lugar en la localidad gaditana de San Fernando entre los días 21 y 24 de este mes. El Club Hockey Albor ha quedado encuadrado en el Grupo A junto al RC Polo, el anfitrión San Fernando, RS Tenis, Candelaria Carranque y Candelaria Archidona.