Los ourensanos del CH Albor infantil estarán en San Fernando

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El conjunto ourensano logró el billete para la fase final después de alcanzar la segunda plaza en el sector en Os Remedios

La gran familia del Club Hockey Albor infantil masculino, celebrando el éxito en el sector nacional en el que fue anfitrión, en la cancha anexa del Pavillón de Os Remedios.
La gran familia del Club Hockey Albor infantil masculino, celebrando el éxito en el sector nacional en el que fue anfitrión, en la cancha anexa del Pavillón de Os Remedios. | CH Albor

El Club Hockey Albor le acaba de dar una nueva alegría al deporte provincial. Su equipo infantil masculino viene de sacar el billete para la fase final del Campeonato de España. Lo consiguió en casa, ejerciendo de anfitrión en un sector nacional en el que se midió con el Codema, Jolaseta, Hocket Burdeos y el Sardinero, que fue el otro conjunto que logró plaza para la cita entre los ocho mejores.

El Albor finalizó segundo del sector disputado en Os Remedios después de un fin de semana casi perfecto. Abrió el sector goleandop or 1-12 al Codema asturiano; la continuó empatando a cuatro ante el Sandinero con goles de Hugo Fernández, Ángel Orbán y un doblete de Xabi Fernández; no falló ante el Hocket Burdeos, al que superó por 3-7; y cerró fase superando con mucha comodidad al Jolaseta por 9-1. A tres goles se quedaron los ourensanos de liderar el sector, aunque el trabajo ya estaba realizado.

Ahora, toca medir fuerzas con la élite del hockey sala infantil masculino nacional en una fase final que tendrá lugar en la localidad gaditana de San Fernando entre los días 21 y 24 de este mes. El Club Hockey Albor ha quedado encuadrado en el Grupo A junto al RC Polo, el anfitrión San Fernando, RS Tenis, Candelaria Carranque y Candelaria Archidona.

Los datos

Liguilla

Codema 1-12 CH Albor

Jolaseta 2-12 Sardinero

Burdeos 10-2 Codema

CH Albor 4-4 Sardinero

Jolaseta 5-7 Burdeos

Sardinero 10-2 Codema

Burdeos 3-7 CH Albor

Codema 4-5 Jolaseta

Sardinero 9-3 Burdeos

CH Albor 9-1 Jolaseta

Clasificación

1º. Sardinero HC…... 7 puntos

2º. Club Hockey Albor……… 7

3º. Hocket Burdeos…………. 6

4º. RC Jolaseta………………… 3

5º. Codema……………………… 0

* Sardinero HC y Hockey Club Albor logran la clasificación para la fase final que se disputa en San Fernando (Cádiz) del 21 al 24 de este mes.

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