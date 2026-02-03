Ourense, a toda velocidad entre la élite del pumptrack

Si el sábado fue el turno para el skatecross, 24 horas después fue el pump track el que reclamó el protagonismo. En este caso, en la instalación de Monterrei, en Pereiro de Aguiar, donde tuvo lugar el Campeonato de España Open. Y allí no faltó la representación ourensana que, por cantidad y resultados, tuvo un papel sobresaliente.

Por franjas de edad, en sénior masculino, César Fernández (Unity Blading) se hizo con el título nacional tras una excelente actuación. En sub-13 femenino, pleno ourensano en un podio formado por Aroa Campos (Roller Ourense), María Rodríguez (Roller Ourense) y Aitana Santamaría (Meigas Rodas). En el cuadro Open sub-11, triplete para el Roller Ourense con medallas para Sara López, Xoel Cid y Salma Moulzim. Dentro del cuadro sub-16 femenino, triunfo para Julia Quintas (Roller Ourense) por delante de Carla Fernández (Meigas Rodas) y de Elena Domínguez (Roller Ourense). En el sub-13 masculino, título para Yael Sandianes (Unity Blading). Por su parte, en el sub-19 femenino, color provincial con Lea González (Meigas Rodas) al mando, y Samara Fernández y Aitana Leites, ambas del Unity, a continuación. Y el último título, el de Luca Lococo (Unity Blading) que impuso su ley entre los competidores sub-16.

Un balance más que positivo para un grupo de competidores que vio recompensado su esfuerzo en los entrenamientos. Ourense, dentro de la élite nacional de esta modalidad. Y compitiendo en casa, mejor que mejor.