Partidos sin pausa en la arena de Oira durante la Copa Diputación de vóley playa

Sub-19 e infantiles fueron los protagonistas en el cierre de la fase provincial de la Copa Diputación de vóley playa, con éxito de participación

El vóley playa base provincial sigue lanzando a velocidad de crucero. En esta ocasión, tocó dejar atrás un vibrante fin de semana con la celebración de las últimas jornadas de la fase provincial de la Copa Diputación. Tras intensas semanas de competición a lo largo de todo el mes de octubre en las diferentes categorías (alevín, infantil, cadete, sub-19, sub-21 y sénior), tocó cerrar esta primera etapa con un balance muy positivo en cuanto a participación y a la calidad del juego desplegado sobre la arena del complejo de Oira.

Primero fue el turno de la categoría sub-19, mientras que al día siguiente fueron las promesas de la categoría infantil las que mostraron su potencial. Entre los mayores, la dupla formada por Gael Vilarchao-Lois Pérez se hizo con el triunfo, con Daniea Iglesias-Ausberto Hernández y Elio Estévez-Manuel González completando el podio. En el cuadro femenino, triunfo para Noa Touriño-Carla Insua, con Alba Carballo-Gala Vázquez en la segunda plaza y Lara Barandela-Carla Rodríguez cerrando las plazas de honor.

Menores

Y entre los infantiles, Manuel y Mateo González fueron los mejores, superando a las parejas Mikel Hernández-Hugo González y Misha Yefremenco-Breixo Molina. Por su parte, Ana Santos y Martina Iglesias lograron el triunfo en el cuadro femenino, con Maia Bruzos-Daniela Misa en segunda posición y Misha Yefremenco-Breixo Molina ocupando el tercer escalón del podio.

Con el telón bajado en la fase provincial, la emoción no se detiene. La próxima semana arranca la fase autonómica, un salto de nivel que convertirá a Ourense en el punto de encuentro de jugadores y jugadoras procedentes de toda Galicia.