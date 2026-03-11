Una plata nacional del Ourense Atletismo

El atletismo ourensano más joven continúa dando su mejor versión tanto en las citas autonómicas como nacionales. Así, no faltaron los podios de los atletas provinciales en el Campeonato de España sub-16 de pista corta desarrollado en Salamanca ni tampoco en el Circuito Galego de marcha en A Estrada.

Noticia de peso en tierras castellanas, en el Nacional sub-16 “short track”, con Mario Casal como gran protagonista. El integrante del Ourense Atletismo se proclamó subcampeón de España en el concurso de peso firmando marca personal, con un mejor lanzamiento de 14,72 metros que realizó en su segundo intento. El primero y el tercero fueron nulos, haciendo en el cuarto 13,97, en el quinto 13,53 y en el sexto 14,09 puntos. Pedro Muñoz se llevó el oro con un mejor registro de 15,93 metros, mientras que el bronce fue para Víctor Piña con 14,68 y marca personal como el resto de medallistas.

También participaron sus compañeros de club Naia Bermejo, Ángel Araújo y Lucía Quintas. Bermejo fue duodécima en salto con pértiga con 2,66 metros. Araújo concluyó decimotercero en salto de altura con 1,68 metros. Quintas, por su parte, concluyó decimoquinta en altura con 1,49 metros.

El Adas de O Barco también tuvo presencia en este Nacional Sub-16. Andrés Álvarez participó en el concurso de salto de altura, finalizando noveno con 1,72 metros haciendo marca personal.

Un poco más cerca, en A Estrada, turno para el Circuito Galego de marcha atlética, con una destacada participación del Adas. El mejor resultado fue para Mateo Valcarce, que hizo un “triplete” al lograr el primer puesto en los 5.000 metros tanto en categoría absoluta como en la sub-18, además de lograr marca personal.

Plata para Martina Lozano en los 1.000 metros sub-10, también con mejor registro personal, mientras que Irina Sánchez conquistó el bronce en los 2.000 metros sub-14 con mejor marca personal. También participaron Paula Cela, bronce sub-18 y quinta absoluta; así como las sub-14 Lúa González, Martina García, Martina Rodríguez y Saray Iarralde, los sub-12 Dylan Castillo, Dani Bermúdez, Paula Romero y Antía Guntiñas; así como la sub-10 Inés Cela.