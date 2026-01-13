Los podios ourensanos en el Campeonato Gallego llegaron campo a través

Cantidad y calidad se dieron la mano en el Concello de A Rúa en este comienzo de año 2026 para decidir los títulos autonómicos individuales y de clubes en el Campeonato Gallego de cross. Una cita en la que no faltó el acento y el acierto ourensano, con representantes de las principales entidades: Ourense Atletismo, Adas Cupa, CD La Purísima y Ben Cho Shey.

Fue el Ourense Atletismo el más laureado de los locales, con medallas individuales para una Sabela Castelo que continúa intratable (oro sub-18), Irma Veiguela (plata sub-28), Naroa Pereira (bronce sub-20), Leyla Villar (bronce sub-23), Mario Lorenzo (bronce sub-23) e Itziar Manso (bronce absoluto). Además, el equipo absoluto femenino fue tercero y el sub-18 femenino se subió a lo más alto del podio.

Futuro

Por parte del Adas Cupa, el equipo absoluto masculino consiguió subirse al podio gracias a su tercera posición, mientras que los sub-23 del CD La Purísima hicieron lo propio después de finalizar segundo en la general.

Desde el Ben Cho Shey de Pereiro, Sabela Carballo fue su representante terminando en el puesto 20 dentro del cuadro sub-20.

Un balance positivo y un Campeonato de España que aumentará la exigencia y que espera a finales de este mes de enero.

Medallas ourensanas Individual Sub-18: 1ª. Sabela Castelo (Ourense Atletismo) 2ª. Irma Veiguela (Ourense Atletismo) 3º. Mario Lorenzo (Ourense Atletismo) Sub-20: 3ª. Naroa Pereira (Ourense Atletismo) Sub-23: 3ª. Leyla Villar (Ourense Atletismo) Absoluta: 3ª. Itziar Manso (Ourense Atletismo) Equipos Absoluto femenino: 2º. Ourense Atletismo Absoluto masculino: 3º. Adas Cupa Sub-18 femenino: 1º. Ourense Atletismo Sub-23 masculino: 2º. CD La Purísima