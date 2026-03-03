Puños de hierro en San Cibrao con la Copa Diputación de Laza en boxeo

Era un reto importante y la organización lo superó con nota. El boxeo reclamó protagonismo durante el pasado fin de semana en San Cibrao das Viñas, municipio que se está ganando a pulso ser la sede oficial de este deporte en la provincia. La apuesta esta vez fue doble: dos jornadas seguidas gracias a la disputa de la Copa Diputación. Diferentes edades presentes, desde los 15 años, tanto para categoría masculina como para femenina, en una cita organizada por el Turbo ourensano, junto a la Diputación, la Xunta y el Concello de San Cibrao das Viñas.

Cristiano, Marius y Jacobo, no se quisieron perder la velada en San Cibrao. | Xesús Fariñas

“Hace 10 años era impensable organizar algo así, dos días de boxeo sobre ring, con unos 80 inscritos y una gran presencia de público", destaca Manu Míguez, al frente de la organización y baja casi de última hora en el cartel por una lesión en la mano. “Tuvimos unas 300 personas el sábado como público y superamos el centenar el domingo, que siempre es un día más raro para un evento de este tipo”, recuerda.

Miembros del club ourensano Olimpo's, durante la celebración del evento. | Xesús Fariñas

Y claro, una vez subidos al ring, quedó configurado un cuadro de honor. La lista de combates es amplia. Yago Fernández se impuso a Jesús Lorenzo (KO), Lucas Riobóo a Cristiano Jovanil (puntos), Nira Aragunde a Nerea Vila (parada médica), Diego Dopico a Samuel Orejuela (puntos), Óscar Casas a Joel Martínez (puntos), Daniel Tamaredo a Aarón Brea (KO), Rubén Pérez a Manuel Muñiz (puntos), Marco Antonio Juanes a Daniel Guillermo Díaz (puntos), Luis Adrián Pérez a Raúl Olmedo (puntos) y Andrés do Campo a Brais Soliño (puntos).

MÁS DE 80 INSCRITOS RECLAMARON PROTAGONISMO EN UN MUNICIPIO QUE SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN LA SEDE DEL BOXEO OURENSANO

Dentro de ese primer día también Said Abdoun venció a Víctor Verdugo (puntos), Miguel Estévez a Pablo García (puntos), Marius Adir a Michele Favilla (puntos), Jacobo Jiménez a Íker González (KO), Antón Avilés a William Álvarez (puntos), Brais Lago a Christian Jesús Santomé (puntos), Hoover Giraldo a Juan Gonzalo (puntos), Rubén Martín a Noé Vila (puntos), Samuel Marfo a Diego Céspedes (puntos) y Raúl Loira a Sergio Manso (KO).

Las dos caras de la moneda, la alegría por ganar y la decepción por perder. | Xesús Fariñas

Y en el segundo día de competición, Luca Agulla se impuso a David Zinder (puntos), Hugo Otero a Manuel Rodríguez (puntos), Marco Antonio Juanes a Luis Adrián Pérez (puntos), Daniel Alonso a Rubén Pérez (puntos), Marius Adir a Miguel Estévez (puntos), Sara Álvarez a Nira Aragunde (puntos), Verónica Alonso a Ainhara Torres (puntos), Luis Arturo Piza a Mario Núñez (puntos) y Samuel Marfo a Víctor Lourido (puntos). Además, Daniel Alonso y Michele Favilla empataron, al igual que Diego San Miguel y Raúl Olmedo.

Ellos y ellas fueron los nombres propios de un fin de semana deportivo para recordar en San Cibrao.