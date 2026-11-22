El Aceites Abril Voleyourense cortó la racha de dos derrotas superando con mucha solvencia en O Pompeo al Vóley Playa Madrid por 3-1. El conjunto de Pablo Pérez se quedó el primer set, cedió el segundo y estuvo más acertado en el momento clave del tercero para recuperar la ventaja y definir después en el cuarto.

Necesitaba recuperar sensaciones el conjunto ourensano y no falló en casa. Salió enchufado, pero su rival no hizo demasiadas concesiones y no logró coger ventajas destacadas. Pasado el ecuador del parcial, sí empezó a mandar: 15-12 primero, 22-14 después para cerrar con un 25-19. En el segundo parcial, las locales salieron mandando (5-2), pero no tardaron en reaccionar las madrileñas para coger la delantera hasta que las de Pablo Pérez se pusieron 22-21. La inercia era clara, pero cuatro puntos consecutivos de las visitantes le llevaron a igualar el duelo.

El tercer set no tuvo dueño hasta el final. Equilibrio total hasta que en el desenlace las locales estuvieron más solventes (25-22). El anterior set fue elpunto de inflexión para un Voleyourense que se soltó definitivamente para meter la directa hacia la victoria que cerró con un más que solvente 25-16. Adiós a la racha negativa.