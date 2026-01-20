ACCIDENTE FERROVIARIO
A estas reinas del Ourense Atletismo nadie las baja del podio

TRIUNFO EN CASA

El Ourense Atletismo femenino se impuso en la Copa Gallega de clubes por tercera vez seguida, con los chicos séptimos

Las chicas del Ourense Atletismo, en el centro, recogiendo en el podio el premio que las acredita como ganadoras de la Copa Gallega de clubes. | Xesús Fariñas

Profetas en su tierra, una vez más. El Sanysec Ourense Atletismo femenino mantiene su reinado en la Copa Gallega de clubes tras imponerse en la general de la cita que se disputó en la pista de Expourense. Las ourensanas demostraron su poderío para sumar 89 puntos en la general y superar a la Gimnástica de Pontevedra (78 p.) y al Atletismo Celta (66 p.). Un trabajo individual que dejó el éxito colectivo.

Entre los nombres propios hay que destacar las victorias en sus pruebas de Iria Solera en altura, Andrea Reija en vallas, Irma Veiguela en 800, Manuela Blanco en pértiga y Alba Martínez en triple salto. Aitana Capeáns en peso, Aroa Muñoz en 400, Begoña Domínguez en 3.000 y el relevo 4x400 (Andrea Reija, Iria Solera, Carolina Martínez y Aroa Muñoz) lograron la segunda plaza, mientras que Nayeli Iglesias en 60 lisos y Leyla Villar en 1.500 lograron finalizar terceras. Puntos valiosos para cimentar el éxito del grupo, que vuelve a mandar en el atletismo autonómico.

En el cuadro masculino, los chicos del Ourense Atletismo terminaron en la séptima posición de una clasificación que lideró la Gimnástica de Pontevedra.

Clasificaciones

Chicas

1º. Ourense Atletismo 89 puntos

2º. Gimnástica 78 puntos

3º. Atletismo Celta 66 puntos

Chicos

1º. Gimnástica 101 puntos

2º. Atletismo Celta 95 puntos

3º. Marineda 75 puntos

