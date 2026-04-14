A saltos con +Deporte La Región en el pumptrack de O Couto

Participantes en la jornada lúdico-deportiva que se desarrolló en la matinal del sábado en el pumptrack de O Couto, organizada por el Club Maese Bike.

El calendario de Actividades +Deporte La Región no se detiene. La nueva entrega se desarrolló el pasado sábado con una jornada lúdica, de entrenamiento y promoción que tuvo lugar en el pumptrack del barrio de O Couto, en el Parque das Letras. Fue organizada por el Club Maese Bike Ourense y contó con la presencia de alrededor de una treintena de riders de todas las edades, desde las categorías más jóvenes hasta las de veteranos.

Toda una mañana de saltos en el espectacular circuito ourensano, que próximamente será escenario de competición oficial a nivel autonómico.

Antonio Piñeiro, responsable del club organizador, aseguró que “la actividad fue un éxito y aunque en esta ocasión la mayor parte de la gente era de nuestro club, la idea de este tipo de eventos es que se anime gente de fuera a descubrir una modalidad que es muy espectacular. Queremos promocionarla entre el gran público”.

Las y los asistentes a la jornada recibieron la habitual camiseta de regalo de +Deporte La Región.

Competición

El Maese Bike se encuentra ya en plena temporada competitiva, si bien no aparca su vertiente organizativa y como ya hiciera en 2025 será el encargado de desarrollar tres eventos de máximo nivel. El primero será el 30 de agosto en el Complexo Deportivo de Monterrei, con la primera Copa de España de pumptrack Maese Ourense. La segunda, siete días después, el 6 de septiembre en el Parque das Letras, con la cuarta edición del Pumptrack Cidade de Ourense, prueba de la Copa Galicia. Y el 13 de septiembre, turno para el descenso urbano con la segunda edición del Mini DHU de Ourense, por el Casco Vello de la ciudad.