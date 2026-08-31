El stage del Club Marusia en la estación de Manzaneda, una experiencia “maravillosa”

El Marusia es otro de los clubes ourensanos que ha disfrutado de los Stages La Región en la estación de Manzaneda. La iniciativa que retomó después de ocho años el diario ourensano, invitando a deportistas de los equipos y clubes provinciales a disfrutar de un stage de pretemporada en Manzaneda como si de una entidad profesional se tratara, ha tenido ahora como protagonista a la gimnasia rítmica y estética.

Pili Cobelas, alma mater del Marusia, no en vano, es presidenta, coordinadora técnica, entrenadora, secretaria, tesorera “y lo que haga falta”, resume los tres días de estancia en Manzaneda con la expresión “una experiencia maravillosa”. Y eso que después de un verano en el que el termómetro se movió por valores incluso extremos, al Marusia le tocó “el peor tiempo, algo que nos impidió realizar alguna de las actividades paralelas previstas, como una ruta de senderismno, pero llovía tanto que fue imposible. Claro, la gente venía con crema solar y tuvimos que ir a Trives a por chuvasqueros”.

Pili Cobelas, alma mater del Club Marusia, corrigiendo la postura de una de sus pupilas. | Alán Pérez

La presidenta del Marusia se deshace en elogios al personal que les atendió en Manzaneda. “Estuvieron atentísimos, toda gente maravillosa. Estuvimos a 4 grados y no dudaron en encender la calefacción para que las niñas estuvieran mucho más cómodas”, añade Cobelas.

En cuanto al trabajo del grupo, destaca que “a las mayores les confisqué el móvil, solo tenían una hora para utilizarlo, y la verdad es que la convivencia fue genial. Las más pequeñas era la primera vez que salían y su adaptación fue increíble, tanto que en las conversaciones que mantuve con sus padres le comunicaba que no se acordaban de ellos para nada”.

Para ser buena gimnasta hace falta dominar los malabares. | Alán Pérez

El Marusia aprovechó la estancia en la estación de Manzaneda para hacer grupo de lo que será “una temporada muy larga, pues hay modalidades como la estética que no tendrá competición hasta junio de 2027. Ahora la que está a punto de arrancar la temporada es el nivel base, en el que tenemos a Lara Suárez Rúa en competición”.