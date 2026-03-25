Los sub-14 son de plata en el hockey hierba

El hockey hierba autonómico de cantera se codeó con la flor y nata nacional en Gijón. Fue en el Campeonato de España en las categorías sub-14 de selecciones autonómicas, en el que el combinado gallego masculino conquistó el subcampeonato, mientras que el femenino finalizó sexto.

En ambos casos hubo protagonismo ourensano, puesto que las dos selecciones estuvieron plagadas de jugadores de los equipos provinciales, así como los cuerpos técnicos.

Los chicos ya habían rendido en el Nacional del año pasado a un gran nivel, al lograr la medalla de bronce. Ahora, a pesar de que alguno de aquellos jugadores subió de edad, Galicia dio un paso más. Solo Andalucía fue mejor que el combinado dirigido por Alberto Caneda y Yoel Núñez. Se vieron las caras en la primera fase y ganaron los andaluces 3-5, idéntico resultado que tres días después en una final muy igualada hasta el descanso: 0-1 al final del primer cuarto, 1-3 en el ecuador del partido, 1-5 tras el tercero y 3-5 al final.

La selección gallega femenina de Fran Masid, por su parte, finalizó sexta después de caer en los shoot-outs ante Canarias después de empatar a cero goles.

Hubo más presencia autonómica en este Nacional sub-14, con Carlos Domínguez como oficial técnico así como Mateo y Aitana Rodríguez como árbitros.