El tapiz del Pavillón, lugar de encuentro de la base de la gimnasia gallega durante el Memorial Antonio Prada

Los momentos previos a la competición en el tapiz del Pavillón de Os Remedios.

El recinto ourensano acogió los Autonómicos de rítmica en los niveles prebase y promoción, en el marco del vigésimo Memorial Antonio Prada, así como la modalidad de estética

El Pavillón de Os Remedios volvió a convertirse en el epicentro de la gimnasia autonómica con un triple Campeonato Gallego, el de los niveles prebase y promoción en rítmica, en el marco del vigésimo Memorial Antonio Prada, así como el de la modalidad de estética.

Los ourensanos no perdieron la oportunidad de ser protagonistas, destacando el Pavillón así como el Marusia.

En nivel de promoción, el Pavillón comenzó el fin de semana en la exigente categoría cadete, en la que firmó la duodécima plaza con su equipo y en individual Alexandra terminó decimotercera en edad cadete y Alba fue décima en máster.

La primera gran alegría, la del conjunto benjamín, que logró el bronce. El conjunto alevín también iba camino del podio, pero dos errores en el tramo final del ejercicio le relegaron a la séptima plaza. El benjamín, por su parte, debutante en este nivel, hizo un gran papel y fue quinto.

En el Gallego de nivel prebase, los equipos pabellonistas ocuparon una octava plaza en edad infantil y el alevín alcanzó un quinto puesto.

El punto y final llegó con el Gallego de estética de grupo. El Pavillón brilló en programa corto, en el que los equipos infantiles de 10-12 años y de 12-14 finalizaron segundos. También en los programas mixtos, con los oros de los conjuntos júnior y el sénior, que participará en julio en el Nacional, en Huesca. En nivel autonómico, que se estrenaba de forma oficial en competición, el equipo sénior del Pavillón conquistó el oro.

Club Marusia

El Marusia participó con tres gimnastas individuales y dos conjuntos. En el Gallego de promoción, la benjamín Carolina López-Montesinos realizó un gran ejercicio de manos libres que le llevó a conquistar el oro, idéntico metal que la alevín Carla Fernández, que ejecutó un ejercicio con pelota muy correcto, igual que en el resto de la temporada. En cadete, Emma Luaña fue sexta después de un fallo final en su ejercicio de cinta.

En el Gallego prebase, el conjunto infantil formado por Daniela, Candela, Belén y Laia ejecutó el mejor ejercicio de la temporada con las mazas para proclamarse campeón gallego.

En el Gallego de estética de grupo, otro oro del Marusia. El conjunto júnior con Yolanda, Lara, Fátima, Paula y Clara logró además la clasificación para el Nacional.