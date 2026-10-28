El valdeorrés Adrián Prada firma dos "top 10" en el Mundial de piragüismo de maratón

El Campeonato del Mundo de piragüismo en la modalidad de maratón que acaba de finalizar contó con una destacada presencia ourensana. En la cita mundialista desarrollada en la localidad argentina de Gualeguaychú participó Adrián Prada. El palista valdeorrés del Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro compitió a un gran nivel, firmando dos top 10: una séptima posición en la prueba de distancia larga y el décimo puesto en la corta.

En la prueba de maratón, Adrián Prada consiguió la séptima plaza en el K1 sénior masculino después de completar los 29,8 kilómetros con un tiempo de 2 horas, 6 minutos y 58 segundos, a 3 minutos y 23 segundos del campeón del mundo, el danés Mads Pedersen, vencedor con 2:03.35. La plata correspondió al sudafricano Ulvard Hart, a solo 8 segundos del oro con 2:03.43, y el bronce se lo quedó el danés Philip Knudsen con 2:05.09. Prada fue el segundo mejor español de la carrera, solo por detrás de Miguel Llorens, que finalizó quinto.

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En el maratón corto, el palista valdeorrés concluyó en décima posición con un tiempo de 11 minutos, 51 segundos y 83 centésimas, a 30 segundos del ganador de la prueba, el sudafricano Hamish Lovemore (11:20.92). El danés Mads Pedersen fue plata (11:23.46) y el portugués Fernando Pimenta se colgó el bronce (11:24.54). Prada volvió a ser el segundo mejor representante español, superado únicamente por Adrián Martín, séptimo con 11:41.85.

Podios con acento gallego

El piragüismo gallego no perdió la ocasión de subirse al podio mundialista. Tania Fernández (Kayak Tudense) y Tania Álvarez (Breogán O Grove) conquistaron el título en el K2 sénior femenino con un tiempo de 1:56.18. Además, llegó la medalla de plata para Jaime Duro (Fluvial Lugo) y Manuel Garrido (Kayak Tudense) en el C2 con 1:40.13. En maratón corto, se sumaron el oro de Jaime Duro en C1 sénior (12:49.11) y la plata de Nicolás Martínez (Fluvial Lugo) en paracanoe KL3.