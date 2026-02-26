SEIS MEDALLAS
Una visita del kárate ourensano a Logroño con nota
El kárate ourensano lideró la expedición gallega a Logroño, sede de la segunda jornada de la Liga Nacional Infantil de kárate. La comunidad gallega se trajo seis medallas y tres tuvieron acento provincial. Así, Daniela Casado Fernández, del Kárate Club Maceda, conquistó una plata, mientras que Mauro Suárez Anta y Gael Gómez González, ambos del Kárate Xinzo, lograron sendos bronces.
Hasta tierras riojanas viajaron ocho jóvenes deportistas de los hermanados Club Mizukami de Ribadavia y Club de Kárate Xinzo, cuatro de cada uno. Dos de ellos lograron subirse al podio nacional, ambos del club limiano. Fueron Mauro Suárez Anta, que logró el bronce en kata benjamín masculino y Gael Gómez González, también bronce en kumite infantil masculino menos de 45 kilos. Destacó también la actuación de Simón Rodríguez Armada en kata juvenil masculino, ya que derrotó en primera ronda al actual campeón de España. Consiguió pasar otra ronda más, pero perdió en la tercera “por un discutible 3-2. Hay días malos y días para aprender. A pesar de todo, nos sentimos orgullosos de cada uno de nuestros competidores”, afirman desde O Ribeiro y A Limia.
También dejó muy alto el pabellón provincial el Kárate Club Maceda. Pablo Casado Álvarez pasó dos vueltas sin opción a respesca, lo mismo que Alejandro Ribao. Daniela Casado pasó una vuelta, aunque cayó en la siguiente vuelta sin opción a respesca. Y en kumite, Pablo Casado pasó dos vueltas perdiendo contra uno de los finalistas. Después, en la repesca, se encontró un competidor duro que lo dejó fuera por decisión arbitral y terminó noveno. Alejandro Ribao se quedó fuera por la mínima ante un rival que después perdería en semifinal y le dejó sin repesca.
La gran protagonista del Maceda fue Daniela Casado, con una plata en kumite infantil -42 kilos, después de ganar tres combates por una diferencia abultada, lo que demuestra que está a un gran nivel. La ajustada final terminó 3*–3, cayendo solo por el “sensu”.
