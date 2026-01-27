El XXVI Rally de Reyes, todo un clásico

La Escudería Clásicos Ourense organizó el XXVI Rally de Reyes, una prueba de regularidad de coches clásicos al estilo “Mini-Montecarlo” que recorrió los concellos de Allariz, Xunqueira de Espadanedo y Vilar de Barrio. Fueron casi dos centenares de participantes los que se dieron cita en un rally que constó de 11 tramos para cubrir un recorrido de 120,52 kilómetros.

La prueba arrancó en Allariz, donde los pilotos fueron recibidos con café y bica, y después tuvieron lugar dos reagrupamientos en Xunqueira de Espadanedo y Vilar de Barrio. La jornada finalizó con el tradicional cocido gallego en el restaurante Cabú.

Además, los participantes tuvieron la oportunidad de disfrutar de una visita al Museo do Coiro de Allariz y al monasterio cisterciense de Santa María de Xunqueira de Espadañedo, que data del siglo XII. Todo ello fueron los ingredientes de un día donde el motor se juntó con la cultura y la buena comida.

Paco Fernández, presidente Escudería Ourense

“A pesar de que tuvimos un poquito de lluvia en la salida en Allariz, el recorrido estuvo bien y la carretera estuvo limpia, por lo que la gente pudo disfrutar de la prueba y del paisaje. Además, en todos los concellos no trataron estupendamente. La jornada acabó en el Cabú con una comida donde éramos 190 personas. El ambiente fue muy bueno y es un placer organizar este tipo de pruebas, porque la gente es superagradecida”, comenta Paco Fernández, presidente de la Escudería Ourense.