2ª Beca Motor Futuro, poder ser piloto gracias al apoyo de la Diputación

Rubén Castillo participó a lo largo de todo el año 2025 en varias de las pruebas del regional.

El automovilismo ourensano vuelve a encender motores en busca de nuevas promesas. La Deputación de Ourense, en estrecha colaboración con la Federación Galega de Automobilismo (FGA), ha presentado las bases de la “2ª Beca Motor Futuro”.

Esta iniciativa tiene como objetivo principal descubrir y promocionar el talento joven de la provincia, ofreciendo la oportunidad de competir en la temporada 2026 dentro del Campionato de Galicia de Rallys.

El programa está estrictamente dirigido a jóvenes de entre 18 y 24 años. Como requisito fundamental, los aspirantes deben estar empadronados en cualquier municipio de la provincia de Ourense con anterioridad al 31 de enero de 2024. Además, para garantizar que la beca cumpla su función promocional, no podrán participar quienes ya hayan sido campeones en certámenes absolutos nacionales o internacionales.

La selección se limitará a 30 plazas, que se asignarán por riguroso orden de recepción de inscripciones. El plazo para apuntarse finaliza el 12 de febrero a las 12:00 horas, previo pago de una cuota de 150 euros, y para ellos es necesario cubrir una hoja de inscripción que facilita el ente federativo que preside Antonio Rodríguez Troitiño. El escenario decisivo será el Circuito Choqueiro el próximo 15 de febrero. Allí, tras recibir un curso teórico-práctico impartido por PTC Escuela, los aspirantes se enfrentarán a una serie de pruebas eliminatorias cronometradas para determinar al ganador.

El vencedor de esta edición tomará el relevo de Rubén Castillo y disfrutará de un premio excepcional que cubre los pilares básicos para competir al máximo nivel, como son participar en todas las pruebas de la Dacia Sandero Eco Cup Galicia con un vehículo del equipo Past Autos Racing, licencias federativas, mantenimiento, neumáticos y gasolina, además de un curso especializado de competición en PTC Escuela.

El calendario 2026 llevará al joven piloto por los rallys del Cocido, Pontevedra y Sur do Condado, todos ellos en la provincia de Pontevedra, San Froilán, en Lugo, y Ourense - Ribeira Sacra, una oportunidad única para entrar por la puerta grande en un deporte que exige un gran respaldo económico.