Adrián Costas gana con su Skoda Fabia el Máster de Galicia

Manuel Senra y su Peugeot 306 Maxi fueron de los más aplaudidos por el público presente.

El rugido de los motores volvió a resonar en Forcarei (Pontevedra) para dar el pistoletazo de salida oficial a la temporada del motor en Galicia.

La sexta edición del Máster de Galicia, organizada con maestría por Forcarei Motorsport, no solo destacó por la calidad de su lista de inscritos, sino por un escenario meteorológico dantesco que puso a prueba la pericia de los pilotos: frío intenso e incluso presencia de nieve en los exteriores del trazado de A Magdalena.

En este contexto de máxima exigencia, Adrián Costas, pilotando un Skoda Fabia Rally 2 Evo, se alzó con una victoria de prestigio. El cántabro supo gestionar a la perfección los 3.900 metros del técnico trazado pontevedrés, marcando el ritmo en un fin de semana que combinó mangas de entrenamientos y cuatro mangas oficiales puntuables repartidas entre el sábado y el domingo.

La batalla por el escalón más alto del podio fue un pulso constante frente al cronómetro. Iván Ares, que defendía la victoria lograda el pasado año, tuvo que conformarse en esta ocasión con la segunda plaza. A los mandos del espectacular Toyota GR Yaris Rally2, Ares se quedó a tan solo 1,479 segundos de revalidar su título, demostrando que la adaptación al bólido japonés sigue por muy buen camino.

El podio lo completó otro de los grandes nombres del automovilismo nacional, Víctor Senra. El de Dumbría, con el Hyundai i20 N WRC, finalizó a algo más de siete segundos de la cabeza, incapaz de recortar la distancia impuesta por el ritmo de Costas. Por detrás, Yago Rodríguez (Volkswagen Polo GTI R5) firmó una meritoria cuarta posición, rozando el podio a nueve segundos del vencedor.

La clasificación se mantuvo en un pañuelo en la zona media-alta. Sergio Bello (Skoda Fabia N5) cerró el “Top 5”, seguido muy de cerca por un combativo Alberto Meira, quien relegó su Skoda Fabia R5 a la sexta plaza a 15 segundos del líder.

Cabe destacar la actuación del joven Diego Varela, quien con el Hyundai i20 N Rally2 (ex-Ares) consiguió la séptima posición, confirmando su progresión frente a veteranos como Jorge Pérez Alonso (octavo), con un Skoda Fabia R5, o Marcos Canedo (noveno), pilotando un Peugeot 208 N5.

El broche de oro a los diez primeros lo puso Sergio Vallejo, que hizo vibrar a la grada domando su Porsche 911 GT3 en unas condiciones nada favorables para la propulsión trasera.

A pesar de la climatología adversa, el público no falló a su cita anual. Los aficionados presentes disfrutaron de una progresión de tiempos constante, ya que los mejores registros se firmaron en las segundas mangas de cada jornada gracias a la leve mejoría del asfalto.