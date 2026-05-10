Alberto Meira gana en el Rally Mariña Lucense

El equipo de Alberto Meira rompió por fin su maleficio. El piloto de Gondomar (Pontevedra), copilotado por Abelino Martínez, logró este sábado su primera victoria de la temporada en una exigente edición del Rally Mariña Lucense, donde el binomio gallego impuso un ritmo inalcanzable a los mandos del Skoda Fabia Rally2. La dupla completó las nueve especiales —tres tramos repetidos en tres ocasiones— con un tiempo total de 1 hora, 5 minutos y 53 segundos.

La victoria, sin embargo, se cocinó en el infortunio ajeno. Su máximo rival, el coruñés Daniel Berdomas, navegado por Brais Miron, con el Citroën C3 Rally2, llegaba a la cita con la vitola de favorito tras encadenar triunfos en el Rally do Cocido y el Ría de Noia. Un problema mecánico en su montura le acarreó una penalización de un minuto, condenándole a remontar una desventaja insalvable. Berdomas logró recuperar enteros hasta firmar la segunda plaza, pero la diferencia final de 1 minuto y 3 segundos respecto a Meira evidenció el coste del contratiempo inicial.

La tercera posición del podio fue para el lucense Luis Vilariño, que junto a Néstor Casal llevó su Skoda Fabia R5 Evo a una meritoria tercera plaza, a 1 minuto y 23 segundos del vencedor y a tan solo 20 segundos de arrebatar la plata a un Berdomas que defendió la posición con uñas y dientes.

Más atrás, José Manuel Lamela y Unai Conde (Skoda Fabia R5) fueron cuartos, lastrados también por una sanción de minuto y medio que les dejó a más de 3 minutos de la cabeza. César Gonzálves y Miguel Peña completaron el top 5 con otro Fabia R5, mientras que Javier Ramos y Mónica Álvarez (Hyundai i20 Rally2) lograron la sexta posición.

La séptima fue para los lucense Adrián Díaz y Diego Rodríguez con un Toyota Yaris GR.

En la Copa Renault Clio, el triunfo se decidió por un suspiro. Iván Vázquez se impuso por apenas un segundo y tres décimas al equipo formada por Ángel y Raquel Vizoso, en uno de los duelos más apretados del fin de semana ante Antonio Fernández, Valcárcel y Alejandro Barqueiro, octavos.