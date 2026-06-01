Ares y Cagiao van a Pontevedra a afinar sus coches para preparar el Rally de Ourense

El piloto coruñés Iván Ares estará en la salida con su Toyota Yaris GR Rally2, con el que hará varios test.

La temporada 2026 del Campeonato de Galicia de Rallys afronta este próximo fin de semana su cuarta cita puntuable, después de las pruebas de Lalín, Noia y A Mariña lucense. La escudería Congostra Team organiza la octava edición del Rally de Pontevedra, que presenta significativas novedades tanto en el recorrido como en una espectacular lista de inscritos que roza los 150 participantes.

El viernes, 5 de junio, dará comienzo la actividad con las verificaciones técnicas y administrativas en la Casa de la Cultura de Adina durante la mañana y buena parte de la tarde, además del shakedown en la zona de A Escusa, en el municipio de Pollo, entre las 11:00 y las 14:30 horas, de cerca de tres kilómetros de recorrido, en donde los equipos tendrán oportunidad de poner a punto sus vehículos para el día siguiente.

Ya por la tarde, la plaza do Mar de Sanxenso volverá a ser el epicentro, al acoger la ceremonia de salida, desde las 19:45 horas, y el parque cerrado, un entorno de los más bellos del certamen gallego.

El parque de asistencia se ubicará en el campo de fútbol de Baltar, en Portonovo, lugar en donde estarán emplazados los mecáincos, mientras que el reagrupamiento se celebrará en la estación de servicio Exnor de Sanxenxo.

El sábado se disputarán seis tramos cronometrados, gracias a la repetición de tres especiales. La primera será Cerdedo-Cotobade (17,4 km), seguida de Moraña-Barro (18,7 km).

Al mediodía llegarán la segunda pasada por Cerdedo-Cotobade y el estreno de Sanxenxo-Meaño (16,3 km). Moraña-Barro se repetirá como quinto tramo, y la prueba concluirá con la segunda pasada por Sanxenxo-Meaño.

La llegada del primer participante a la plaza do Mar de Sanxenxo está prevista para las 20:00 horas.

Los protagonistas

La escudería Congostra Team ha logrado reunir a 142 equipos, con novedades de peso. Iván Ares, copilotado por Borja Rozada, recien llegado desde Japón, acudirá con su Toyota Yaris Rally 2 para poner a punto su montura de cara al próximo Rally de Ourense. Aún más llamativo es el estreno dentro del Recalvi Team de Jorge Cagiao, que junto a Javier Martínez estrenará un Toyota Yaris GR Rally 2, un vehículo que nunca antes ha competido y que llegó hace unos meses de la sede central de la marca japonesa en Alemania.

Los líderes del certamen, Daniel Berdomás y Brais Mirón (Citroën C3 Rally 2), ganadores de las dos primeras prueba del año, será otros de los favoritos, lo mismo que el lucense Luis Vilariño y David Míguez (Skoda Fabia R5), uno de los dous más regulares en lo que llevamos de temporada.

La nutrida representación en la prueba pontevedresa incluye a Alberto Meira y Avelino Martínez (Skoda Fabia RS Rally 2), que llegan como ganadores de las última carrera, el Rallye Mariña Lucense, además de José Manuel Lamela y Unai Conde (Skoda Fabia R5), Alberto Otero y Jordán Vázquez (Skoda Fabia RS Rally 2), Antonio Pérez Orozco y Adriana Martínez (Citroën C3 Rally 2), y Daniel Alejandro Remuiñan con Álvaro Cerqueiras, también con Skoda. David González Gil y Daniel Montoto; Santiago García y Néstor Casal o Abel Pampillón, que aparca su Mitsubishi y sale con un Skoda Fabia con José Laje, completan una alineación de lujo.

Las copas monomarca y certámenes de promoción como Top Ten B, Clio Trophy Galicia, Challenge R2 Staroil, Top Ten C, Pirelli AMF Motorsport, Pirelli AMF Orixe y Sandero Eco Cup Galicia redondean una lista que supera los 140 equipos inscritos.