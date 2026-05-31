Joyas rodantes en acción en la XXX edición del Rally Ourense de Clásicos y Antiguos

Uno de los autos participantes en el XXX Rally Ourense de Clásicos y Antiguos.

La Plaza Mayor de Ourense volvió a ser testigo de la salida de una de las citas más emblemáticas del automovilismo clásico gallego. La 30 edición del Rally de Ourense de Automóviles Clásicos y Antiguos, organizada por la Escudería de Automóviles Clásicos de Ourense, reunió a cerca de 90 vehículos que discurrieron durante toda la jornada por un recorrido cercano a los 200 kilómetros. La prueba, que discurrió por la calle Paseo y llegó hasta 18 localidades, contó con reagrupamientos en Montederramo, Trives, Castro Caldelas y Xunqueira de Espadanedo.

La comitiva disfrutó de una comida de hermandad en Manzaneda, y puso el broche final con una cena de confraternidad en el Hotel Balneario de Laias donde se entregaron recuerdos y trofeos.

Dividida en once tramos cronometrados entre las modalidades de regularidad y ruta, la victoria fue para Miki Caldas y Adolfo González al volante de un BMW 320 e21, con un total de 187,5 puntos.

La segunda posición fue para Fernando Carrera y Antonio Pazo (BMW 325i, 206 puntos), mientras que Juan Recimil y Alejandro Barrio (BMW 320 e21) completaron el podio con 243,5 puntos.

Los vehículos clásicos que tomaron parte en la cita, a su paso por Montederramo. | Miguel Ángel

José Antonio González y Blanca González (BMW 2002) fueron cuartos, con 274 puntos, seguidos de Celia Blanco y Lucas Guzmán (Opel Kadett GSI).

La sexta plaza fue para Pablo González y Eduardo Iglesias (Porsche 944), séptimos fueron José Manuel Mosquera y José Manuel Ferreiro (Mini 1275), y octavos Miguel y Pablo Fernández (Porsche 944).

El buen tiempo animó a numerosos espectadores a disfrutar de estos vehículos históricos y su paso por parajes de una gran belleza natural, que siempre supone un valor añadido.

En un gesto solidario, la organización decidió que el trazado discurriera mayoritariamente por localidades afectadas por los incendios del año pasado, como Pereiro de Aguiar, Paderne de Allariz Maceda, Montederramo, Chandexa de Queixa, A Pobra de Trives, Manzaneda, San Xoan de Río, Castro Caldelas, A Teixeira, Parada do Sil, Xunqueira de Espadanedo, Esgos, Nogueira de Ramuín, Toen y Cenlle.