Arranca el Supercampeonato de España de Rally del 2026

Diego Ruiloba y Ángela Vela ya realizaron pruebas con su nuevo Lancia Ypsilon con el que competirán.

El Supercampeonato de España de rallys (S-CER) inicia su andadura el próximo viernes con la disputa de la 32 edición del Rally La Nucía-Mediterráneo Trofeo Costa Blanca. La prueba alicantina marca el comienzo de una temporada que se vaticina vibrante, respaldada por una lista de inscritos de primer nivel que garantiza espectáculo en cada kilómetro.

Un total de 63 equipos tomarán la salida, destacando una imponente armada de casi veinte vehículos de la categoría Rally2, la máxima expresión tecnológica del certamen.

Los actuales campeones, José Antonio “Cohete” Suárez y Alberto Iglesias, portarán el dorsal número 1 en su Skoda Fabia RS Rally 2, partiendo como los rivales a batir.

Sin embargo, la competencia interna con el vehículo checo será feroz, con unidades en manos del madrileño José Luis Peláez, el corunés Álvaro Muñiz, el veterano Miguel Ángel Fuster, que corre en casa, y la dupla femenina de Nuria Pons y Raquel Rodríguez, integradas estas últimas en el equipo Recalvi.

La gran novedad del fin de semana será el debut del asturiano Diego Ruiloba y Ángel Vela con el flamante Lancia Ypsilon HF Rally2, un estreno que ha generado máxima expectación, en el que están puestas muchas miradas y con la presencia de los lusos Sports &You como responsables técnicos.

Frente a ellos, la armada de Citroën, liderada por el naronés Jorge Cajiao y el burgalés Unai de la Dehesa, y la potente apuesta de Toyota con Iván Ares y Sergi Pérez, prometen una lucha sin cuartel por el podio. Además, destaca el regreso de Pepe López como piloto oficial de Hyundai con el i20 N Rally2.

La exigencia del rally se dividirá en dos etapas. El viernes arrancará con dos tramos a doble pasada (50 km cronometrados), mientras que el sábado se decidirá el ganador sobre tres tramos a doble pasada que suman un total de 125 kilómetros.

La cita será también puntuable para el Desafío Peugeot, la Clio Trophy Spain y la Copa Hyundai, contando esta última con la presencia del equipo de Escudería Ourense que forman Adrián Vázquez y Manuel Alfonso Estévez.