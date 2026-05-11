El belga Thierry Neuville ganó en el Rally de Portugal

El i20 Rally1 con el que Neuville demostró que es capaz de ofrecer un gran nivel en los tramos lusos.

El piloto belga Thierry Neuville logró este pasado domingo una victoria de enorme valor en el Rally de Portugal, sexta cita del Campeonato del Mundo, al imponerse con su Hyundai i20 N Rally1 por delante del sueco Oliver Solberg, con Toyota. Un triunfo que devuelve la confianza a un equipo necesitado de una victoria que refuerce sus aspiraciones en la temporada.

La prueba portuguesa vivió un vuelco inesperado en su jornada decisiva. El francés Sébastien Ogier, que había dominado con autoridad al volante de su Toyota GR Yaris Rally1 durante buena parte del fin de semana, sufrió un pinchazo en la etapa dominical que le apartó irremediablemente de la primera posición.

Un contratiempo que Neuville supo rentabilizar con oficio para mantener a raya a Solberg, quien finalizó a 16 segundos y suma un nuevo podio con la formación japonesa. El británico Elfyn Evans, también con Toyota, completó el podio a 29 segundos y confirmó el excelente rendimiento de la montura nipona.

La cuarta plaza fue para el francés Adrien Fourmaux (Hyundai), a 54 segundos, mientras que el japonés Takamoto Kasuta (Toyota) cruzó la meta a 1 minuto y 12 segundos. Ogier, pese al infortunio, pudo rescatar la sexta posición. Más atrás, el finlandés Sami Pajari fue séptimo, y los españoles Dani Sordo y Cándido Carrera sellaron un meritorio octavo puesto con otro de los Hyundai oficiales.

En la categoría WRC2, el finlandés Teemu Suninen dominó con su Toyota GR Yaris sobre el búlgaro Nikolay Gryazin, que situó su Lancia Ypsilon HF en la segunda plaza. El podio lo completó Roope Korhonen, también con Toyota.

El equipo de los españoles Jan Solans y Rodrigo Sanjuan concluyeron quintos, mientras que Alejandro Cachón y Borja Rozada se vieron obligados al abandono con su Toyota, tras sufrir previamente problemas con el soporte del alternador, incidente que se produjo cuando lideraban la prueba.

La próxima prueba tendrá lugar a finales de este mes de mayo, concretamente entre los días 29 y 31 en Japón.