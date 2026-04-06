El Campeonato de España de Rallys de Asfalto parte desde Cataluña

El Campeonato de España de Rallys de Asfalto (CERA) levanta el telón este próximo fin de semana con la disputa de la 27ª edición del Rally La Llana. La prueba, bajo la batuta organizativa del Motor Club Sabadell, no solo supone el inicio de las hostilidades por el título nacional, sino que se consolida como el epicentro del automovilismo con la inclusión de la Clio Trophy Spain, la Copa Hyundai i20N Rally y la Sandero Eco Cup Spain.

La expectación es máxima, y no es para menos. La organización ha logrado reunir una lista de inscritos que supera el centenar de participantes, destacando la presencia de cerca de treinta vehículos de la categoría Rally2, lo que garantiza una competitividad sin precedentes en las carreteras catalanas.

La prueba se ha diseñado bajo un esquema de diez tramos cronometrados. La acción comenzará el viernes por la tarde con un aperitivo de lujo: dos pasadas al técnico Circuito de Osona, que servirán para establecer las primeras diferencias y templar los nervios de los pilotos.

Sin embargo, el grueso del rally se decidirá el sábado. La jornada contará con ocho especiales divididas en cuatro tramos diferentes que se recorrerán en dos ocasiones. Por la mañana, los equipos se enfrentarán a los sectores de Alpens (12,29 km) y La Nou (10,53 km). Por la tarde, la dureza aumentará con el paso por Coll de Santigosa y Llaes, tramos que superan los 14 y 15 kilómetros respectivamente, donde la gestión de los neumáticos y la resistencia física serán fundamentales para alcanzar el podio.

El gran reclamo de esta edición es, sin duda, la nómina de pilotos participantes. El cántabro Dani Sordo, junto a Cándido Carrera, será el centro de todas las miradas a los mandos del Hyundai i20N Rally 1. El piloto mundialista utilizará la cita catalana como un banco de pruebas de máximo nivel de cara a preparar su próxima incursión en el Rally de Canarias.

La competencia contará con figuras como el polaco Miko Marczyk (Skoda Fabia RS Rally2) o el madrileño José Luis Peláez, que estrena el Toyota GR Yaris Rally 2. También destaca el debut de Jan Solans con un Skoda Fabia RS, la misma montura que pilotará el laureado Miguel Ángel Fuster bajo la estructura del equipo Recalvi. El regreso de nombres míticos como Dani Solá, de la mano de Auto-Laca Competición, y la participación de Surhayen Pernía cierran un plantel de auténtico lujo.

El automovilismo gallego tendrá una representación notable en las copas de promoción. José Manuel Lamela lidera la expedición en la categoría absoluta, mientras que en las copas monomarca destacan Miguel Gayoso (Clio), Alejandro Medín y Adrián Vázquez (Hyundai), y Mateo García en la Sandero.