La clásica Subida a Chantada es suspendida por falta de dinero

El automovilismo gallego recibe un duro revés a comienzos de esta temporada. La Escudería Chantada anunciño la suspensión de la 52ª edición de su subida, una de las citas más emblemáticas y queridas del Campeonato de España de Montaña (CEM). Tras más de medio siglo de historia, la mítica prueba lucense y con una tradicional apoyo de aficionados ourensanos, no se celebrará en 2026.

La decisión llega tras un análisis profundo de la viabilidad económica. La organización ha constatado la imposibilidad de reunir el presupuesto necesario para mantener los estándares de calidad y seguridad que han convertido a esta subida en un referente. Según explica la Escudería, el proyecto se ha visto afectado por el “agotamiento en la búsqueda de recursos indispensables”, marcando lo que definen como el final de un ciclo.

A pesar de la triste noticia, la directiva deja una puerta abierta al futuro, supeditada a que vuelvan a darse las circunstancias óptimas para competir al máximo nivel bajo el amparo de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA).

En su despedida, han querido agradecer el apoyo histórico del Concello de Chantada, la Diputación de Lugo y la Xunta de Galicia, así como el compromiso del sector privado y la hostelería local.

La ausencia de esta subida deja un vacío este año para pilotos y aficionados, quienes pierden la oportunidad de disfrutar de uno de los trazados más espectaculares.