“Cohete” Suárez correrá con Skoda y Recalvi en 2026

José Antonio “Cohete” Suárez y su copiloto Alberto Pin han confirmado su participación en el Supercampeonato de España de Rallys (S-CER) 2026. Según fuentes de Skoda consultadas por La Región, el binomio asturiano volverá a subirse al Skoda Fabia RS Rally2 bajo los colores del equipo Recalvi.

La noticia llega acompañada de un cambio estructural importante. A través de sus redes sociales, el piloto asturiano de Pravia ha adelantado su salida del equipo AR Vidal Racing, la formación de Vimianzo que ha sido clave en sus éxitos recientes. Por el momento, se desconoce qué estructura asumirá el mantenimiento y la asistencia técnica del vehículo checo durante la presente campaña, una incógnita que no ha sido desvelada.

El calendario de 2026 constará de nueve citas (seis de asfalto y tres de tierra), con un protagonismo especial para las carreteras gallegas. El S-CER hará doble escala en la comunidad con la celebración del 59º Rally de Ourense (12 y 13 de junio) y el 59º Rally Rías Baixas a principios de julio. Con este anuncio, Suárez reafirma su condición de favorito, iniciando una etapa de cambios con el objetivo de revalidar su hegemonía en el certamen nacional.

El que no ha desvelado por el momento cuáles son sus planes deportivos para este año es Javier Pardo, tras demostrar el ourensano en 2025 sus cualidades.