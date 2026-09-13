"Cohete" Suárez, con paso firme

El Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER) recibió ayer un nuevo éxito de José Antonio “Cohete” Suárez y Alberto Iglesias. Los vigentes campeones han logrado una victoria histórica en el 63 Rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo. Este resultado destaca al piloto de Pravia como el más laureado en la icónica prueba asturiana, tras romper el empate a cinco triunfos que mantenía con Jesús Puras desde la edición del 2023.

Los abanderados de Skoda España han rematado en la jornada del sábado el trabajo que habían iniciado en la etapa del viernes. A pesar de un pinchazo en la primera pasada por la especial de Acuartelamiento Cabo Noval, la que ejercía de TC Plus, los asturianos han logrado salvaguardar su liderato.

Con el Skoda Fabia RS Rally2 de Calm Competició, han vuelto a exhibir su capacidad de gestión para acercarse a un entorchado que podrían sentenciar en el 49 Rallye Villa de Llanes, en menos de quince días.

Podio para Sergi Pérez e Iván Ares

Sergi Pérez y Axel Coronado han firmado su mejor actuación de la temporada con un segundo puesto que confirma su excelente progresión a los mandos del Toyota GR Yaris Rally2 de WeRace Motorsport.

Los representantes del concesionario Toyota Igualada han precedido en la general a sus compañeros de marca, Iván Ares y Manuel Estévez. El de Cambre fortalece así su puesto de podio en la tabla del certamen mixto.

Diego Ruiloba y Ángel Vela han ascendido a la cuarta posición con su Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Sin opciones de pelear por los sitios de privilegio, los de Lancia Corse España han minimizado daños con su scratch en la cronometrada de bonificación.

A falta de dos pruebas para la conclusión del curso, 31 puntos les separan de los líderes. Pepe López y David Vázquez, con un vuelco incluido, se han encargado de completar el top cinco con su Hyundai i20N Rally2 ‘Step2’.

Los de Hyundai Motor España accedieron a ese quinto lugar en el último instante, superando por solo 0,6 segundos a José Luis Peláez y José Murado (Toyota GR Yaris Rally2).

Nuria Pons, en su primera participación junto a Alejandro López, ha situado su Skoda Fabia RS Rally2 oficial en la séptima plaza.

Dentro del Clio Trophy Spain Tierra, Tomás Llinares, copilotado por Alejandro Bonilla, ha asegurado una victoria que le proclama campeón de la monomarca impulsada por Renault España.

Copa Kobe Motor y Sandero Eco Cup

En la Copa Kobe Motor, Ager Dorado e Irene Serrano se han mostrado como el binomio más efectivo, mientras que en la Sandero Eco Cup Spain, Kilian Santana y Jonathan Hernández han cosechado su segundo triunfo.