Se completa el límite de inscritos en la cuadragésima edición del Rally de Noia

La segunda cita del Campeonato de Galicia de rallys de asfalto se celebra el próximo sábado en la comarca de O Barbanza con motivo de la cuadragésima edición del Rally de Noia.

La prueba, que ha colgado el cartel de “no hay billetes”, ha alcanzado el límite máximo de 140 equipos inscritos y acumula una lista de reserva superior a los 15 vehículos, un dato que confirma el excelente momento de salud que atraviesa el certamen regional y la devoción que despierta esta cita histórica en el calendario.

En el apartado deportivo, todas las miradas estarán puestas en el actual líder del campeonato, el piloto coruñés Daniel Berdomás. A los mandos de su Citroën C3 Rally2 y copilotado por Brais Mirón, Berdomás llega a Noia con la vitola de máximo favorito tras imponerse con autoridad en la cita inaugural, el Rally do Cocido de Lalín.

Sin embargo, la oposición será feroz. En la lista de salida figura una nutrida y competitiva armada de Skoda Fabia encabezada por Alberto Meira (con Avelino Martínez a las notas), Luis Villariño (acompañado por David Míguez) y José Manuel Lamela, quien competirá junto a Unai Conde.

A esta lista de aspirantes al podio se suman otros Fabia en manos de David González, Daniel Remuñán y Alberto Nimo, además de la presencia del Hyundai i20 Rally2 de Javier Ramos y Alejandro Moure, y el segundo Citroën C3 Rally2 de Iago Camaño y José Alberto Rodríguez.

La prueba, puntuable también para el Supercampeonato Pirelli-Recalvi, el Top Ten B+ y el Challenge R2 Staroil, entre otras copas, se disputará íntegramente en la jornada del sábado.

Tras una ceremonia de salida prevista para las 20:00 horas del viernes frente al Ayuntamiento de Noia, los participantes afrontarán un menú compuesto por tres tramos cronometrados distintos a doble pasada, sumando un total de 89 kilómetros contra el crono.

La intensa jornada arrancará por la mañana con el recorrido por el tramo de Autos Patiño (Tambre), de 14,8 kilómetros, seguido del tramo Asergal Asesoría Energética (Lousame-Noia-Brión) de 14,85 kilómetros, que es inédito en su recorrido, y el tramo Clickfair Alquinoia, en las inmediaciones de Bertamirans, que se repetirán en el bucle de la tarde.

En cuanto al apartado logístico, el malecón de San Lázaro acogerá durante el mediodía y la tarde del viernes las verificaciones técnicas y la instalación de los dispositivos GPS en una carpa habilitada para la ocasión.

Posteriormente, los vehículos quedarán custodiados en el parque cerrado situado en la zona de Labarta, a la espera de un nuevo rugir de motores que promete mantener la emoción hasta el último kilómetro de esta histórica prueba de la provincia de A Coruña.

En cuanto al lugar que acogerá durante todo el día a las asistencias, estas estarán emplazadas en Portobravo, en Lousame.