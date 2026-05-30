El copiloto Samuel Ortíz muere en el Rally de la Cerámica tras sufrir un accidente

Los bomberos de Castellón liberando a los hermanos Ortíz tras el accidente en el Rally de la Cerámica.

El copiloto Samuel Ortiz, de 30 años, ha muerto en la noche de este viernes y su hermano Jordi, el piloto, de 33, ha resultado herido "muy grave" tras sufrir un accidente durante la disputa del segundo tramo del Rally de la Cerámica en Castellón. El piloto tuvo que ser evacuado al Hospital General Universitario de Castellón.

El siniestro en el rally se produjo en la noche de este viernes en la carretera CV-189, entre las localidades castellonenses de L`Alcora y Onda, cuando el vehículo número 32 en el que competían sufrió un fuerte impacto.

Tras tener conocimiento de la situación, el Comité Organizador del Rally de la Cerámica 2026 ha decidido suspender la prueba en señal de "duelo y respeto".

En un comunicado, Rally Club Costa Azahar traslada su "más sentido pésame a todos los familiares y amigos de Samuel" y desea "la pronta recuperación de Jordi".

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias ha informado de que se movilizaron una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y una de Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), cuyo equipo médico confirmó el fallecimiento de un hombre de 30 años y asistió a un hombre de 33 años por politraumatismo. Este fue trasladado al Hospital General de Castellón.

Para la asistencia del accidente y la liberación de los afectados, que quedaron atrapados en el interior del coche de carreras, intervinieron tres dotaciones y una unidad de mando del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón procedentes de los parques de Plana Baixa y Espadà Millars.

Condolencias institucionales

Por su parte, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha mostrado "consternado" por la muerte de Samuel Ortiz en el Rallye de la Cerámica. En un mensaje publicado en X, Llorca ha apuntado: "Mis condolencias a su familia y a todos los que le querían. Mucha fuerza para su hermano Jordi, que permanece ingresado en el Hospital de Castellón. Un abrazo muy fuerte a toda la familia".

La presidente de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, también en la misma red social ha mostrado su "consternación" por el "trágico accidente" ocurrido en el Rallye de la Cerámica. "Quiero trasladar mi más sentido pésame a la familia, organizadores y amigos y desear una rápida recuperación a Jordi. Descansa en paz, Samuel", ha agregado.