Pie a tierra de Víctor Senra, que se aleja de los rallys "por prescripción médica y un problema cardíaco"

El piloto natural de Dumbría tenía previsto estar este sábado en el Rally de A Coruña.

El mundo del motor gallego se ha llevado un mazazo inesperado en el arranque de la semana. Víctor Senra, el piloto más laureado y dominador absoluto del panorama autonómico en la última década, ha anunciado que no podrá iniciar la temporada 2026 por un problema de salud. A través de un mensaje publicado en sus perfiles oficiales, el de Dumbría (A Coruña) explicaba que debe parar.

“Después de 9 años increíbles peleando y consiguiendo el Campeonato Gallego de rallys, esta vez me toca afrontar una carrera diferente”, comenzaba escribiendo el piloto coruñes.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre sus seguidores y el resto de equipos, que lo veían como el gran favorito para lucir un año más el dorsal número 1 en su actual Hyundai i20 WRC.

El motivo de la decisión

"Por prescripción médica y un problema cardíaco que necesito controlar no voy a empezar la temporada"

El propio Senra detallaba los motivos de esta baja temporal, dejando claro que la decisión no es una cuestión deportiva ni de patrocinios, sino estrictamente médica. “Por prescripción médica y un problema cardíaco que necesito controlar no voy a empezar la temporada, al menos de momento”, confesaba en la misiva digital.

La decisión, tal y como relata el piloto, no ha sido fácil de asimilar para un competidor que ha hecho de los tramos gallegos su hábitat natural durante la última década.

“No es una decisión fácil, ya que sabéis lo que significa para mí estar en cada rally, sentir vuestro apoyo y defender el número 1 un año más”, afirmaba visiblemente afectado, dejando entrever la dureza de tener que bajarse del coche por causas ajenas a la voluntad.

A pesar del contratiempo, el mensaje de Senra también ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad y esperanza de cara al futuro. El objetivo ahora es recuperarse y sentar las bases para un posible regreso a la competición.

“Ahora toca parar, cuidarse y hacer las cosas bien para volver más fuerte”, aseguraba, haciendo hincapié en que, pese a todo, el piloto hijo de otro campeón gallego en varias ocasiones, Senra, seguirá ligado al campeonato que ha dominado en los últimos años.

Eso sí, su presencia en los rallies será desde una perspectiva muy diferente a la que nos tiene acostumbrados. Lejos del mono y el casco, Víctor Senra seguirá los tramos como un aficionado más, al menos hasta que los médicos le den el alta definitiva.

“La salud es lo primero, e iré a los rallys para disfrutarlos desde fuera. Nos vemos pronto en los tramos”, concluía, dejando la puerta abierta a volver a competir cuando las condiciones sean las adecuadas. Su ausencia deja un hueco inmenso en el Campeonato Gallego y ahora más opciones para otros equipos.

Serna tenía previsto participar este sábado en el Rally de A Coruña, y en unos días en O Cocido, planes ahora suspendidos hasta recibir el alta médica.