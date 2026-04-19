Daniel Berdomás se impuso en el Rally de Noia

El piloto coruñés Daniel Berdomás, copilotado por Brais Miron, selló este sábado una victoria incontestable en la cuadragésima edición del Rally de Noia, segunda cita puntuable para el Campeonato Gallego de rallies. A los mandos de su Citroën C3 Rally2, el equipo no solo sumó el triunfo en la prueba noiés, sino que encadena su segundo entorchado consecutivo de la temporada, un resultado que le permite escapar en la clasificación general del certamen autonómico.

La prueba estuvo marcada por un vibrante duelo inicial que se truncó de manera abrupta en el quinto tramo cronometrado. Hasta ese momento, Berdomás y Alberto Meira, a bordo de su Skoda Fabia, mantenían una lucha particular por la cabeza. Sin embargo, una salida de carretera del piloto del Skoda le obligó a decir adiós a la carrera, despejando por completo el camino de Berdomás hacia una nueva muesca en su palmarés.

Sin la presión de su máximo rival, Berdomás gestionó la ventaja con inteligencia para completar el recorrido con un colchón de 1 minuto y 22 segundos sobre la segunda plaza. Esa posición la ocuparon finalmente el lucense Luis Vilariño y David Míguez con el Skoda Fabia R5 Evo, quienes protagonizaron un emocionante pulso en la lucha por el cajón con José Manuel Lamela y Unai Conde. La tripulación del Volkswagen Polo R5 finalizó tercera a menos de diez segundos de la plata, certificando una pugna hasta el último metro de la prueba.

Otro piloto coruñés, Iago Caamaño, también con un Citroën C3 Rally2, cruzó la meta en cuarta posición a 2 minutos y 35 segundos del vencedor.

Por detrás, Daniel Alejandro Remuiñán y Álvaro Cerqueiras, con un Skoda Fabia R5 Evo, lograron la quinta plaza, superando por apenas 20 segundos a Alberto Nimo y Mónica Álvarez, sextos con otro Skoda Fabia RS Rally2.

La séptima posición fue para Javier Ramos y Alejandro Moure con el Hyundai i20 Rally2. La jornada no estuvo exenta de incidentes, ya que varios tramos tuvieron que ser neutralizados por las salidas de pista de distintos participantes, lo que mantuvo en vilo a la organización.

Este triunfo supone un golpe de autoridad para Daniel Berdomás, que ve cómo su principal opositor, Alberto Meira, encadena dos ceros consecutivos después de abandonar también en Lalín.