Galería | La gala del motor rugió en el Pazo

El rugido de los motores dejó paso este sábado a los aplausos en un Pazo dos Deportes Paco Paz que vistió sus mejores galas. La Federación Gallega de Automovilismo (FGA) celebró en la ciudad de las Burgas su gran fiesta anual, reuniendo a más de 700 asistentes para premiar la excelencia de la temporada 2025.

El presidente de la FGA, Antonio Rodríguez Troitiño, visiblemente emocionado, destacó que “el automovilismo nació en Ourense de la mano de Estanislao Reverter” y subrayó que la provincia sigue siendo el corazón de este deporte en Galicia. La ceremonia no solo honró a los campeones actuales, sino que recordó el legado de figuras como Estanislao Reverter, Antonio Colemán y José Ramón González.

La noche fue un desfile de talento. Entre los grandes triunfadores destacó Víctor Senra, quien junto a Avelino Martínez volvió a lo más alto del Campeonato de Galicia de rallys por novena ocasión en su carrera deportivo. Junto a ellos desfilaron por el escenario los vencedores de las distintas modalidades del motor en Galicia, como montaña, rallymix, rallysprint, autocross, karting y slalom.

Las autoridades presentes recalcaron el “músculo” del sector. Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, calificó el 2025 como un año “involvidable”, resaltando el crecimiento del karting y la consolidación de figuras como Cristian Costoya, la gran promesa que recientemente firmó con McLaren.

Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense, ejerció de anfitrión recordando que “hablar de motor es hablar de Ourense”. Menor puso en valor la “Segunda Beca Motor Futuro”, una iniciativa conjunta con la FGA para promocionar el talento joven de la provincia y asegurar el relevo generacional en las carreteras gallegas.

Por el escenario fueron pasando los premiados, que recibieron los aplausos y ovaciones de sus rivales, de un público entregado, sobre todo cuando hicieron acto de presencia los premiados más pequeños de la modalidad de karting.

Con casi 3.000 licencias y 77 clubes activos, el automovilismo gallego cierra un año de cifras récord. La gala finalizó con la vista puesta en un 2026 que promete más pruebas -incluyendo el regreso del Rally Ribeira Sacra- y un compromiso inquebrantable con la seguridad y la igualdad en la competición. Ourense, una vez más, demostró que su pasión por la gasolina no tiene freno.