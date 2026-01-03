Los nuevos motores conquistaron el mercado ourensano durante 2025

El cambio llegó a las carreteras de Ourense durante 2025. Pese a que el conductor ourensano muestra preferencia por los vehículos de segunda mano, las nuevas matriculaciones van dibujando un panorama en el que los motores tradicionales (gasolina y diésel) perdieron casi toda su cuota de mercado frente a los nuevos modelos (híbridos, eléctricos y gas) que supusieron más del 70% de las ventas.

De acuerdo con las estadísticas de la Asociación Nacional de Fabricantes de Coches (ANFAC), la provincia cerró 2025 con un ligero incremento en las ventas: 3.340 nuevas matriculaciones en los concesionarios, frente a las 3.256 de 2024. Un incremento en el que el diésel fue el gran perjudicado, suponiendo solo 170 ventas, y dejándose el 42,57% de su cuota de mercado. Para ilustrar esta fuerte caída, los modelos de motor combinado con gas vendidos en el mismo periodo fueron 227.

Los coches híbridos, que combinan el motor de combustión y eléctrico se alzan como dominadores en la provincia, siendo la opción preferida por quien acude a comprar un coche nuevo -1.456 unidades, el 43,59% del total vendido en 2025-. Le sigue el motor tradicional de gasolina, que pese a una caída del 26,12% de sus ventas, consiguió 826 ventas.

En lo que respecta a los modelos enchufables, su evolución ha sido pareja, prefiriendo los conductores un motor híbrido (370 ventas) frente a los 100% eléctricos (343), pero en ambos casos, el crecimiento de estos modelos en el parque móvil ourensano se triplicó durante 2025.

Preferencia asiática

En lo que respecta a las marcas vendidas, la japonesa Toyota fue la preferida en Ourense, suponiendo sus ventas casi el 10% de los modelos vendidos en 2025. Junto a las marcas coreanas Kia y Hyundai suman la mayoría de nuevas matriculaciones. Por su parte, los modelos europeos de Dacia, Seat y Renault completan el ‘top’ de las marcas más vendidas. En el lado contrario se sitúan las marcas Volvo, Fiat y Ford, que registraron bajadas de ventas de entre el 27 y el 61%.

Los datos de ANFAC reflejan también una fuerte entrada de las casas chinas Omoda y BYD en el mercado de la provincia, que registraron incrementos de ventas superiores al 300%.