HOMENAJE A PIJO
El Gallego de Rallys llega a O Carballiño
HOMENAJE A PIJO
El Campeonato Gallego de Rallys 2026 hace parada este fin de semana, viernes y sábado, en las carreteras provinciales. Lo hace con el Rally Comarca do Carballiño, una prueba que, organizada por la Escudería JLB Motorsport, disfrutará de su quinta edición.
Es puntuable para el Campeonato Gallego de Rallyes sobre asfalto, pilotos y copilotos; el Campeonato Gallego de Rallyes para escuderías; la Copa Galicia de Rallyes para las agrupaciones 1 a 7; la Challenge R2-Staroil; la Copa AMF Orixe; así como el Criterium Galicia 2026/Beca 24.
Este Rally Comarca do Carballiño, que rendirá homenaje a Jesús López, Pijo, cuenta con dos etapas y cinco secciones, para un total de 314,145 kilómetros de recorrido, de los que 97,565 son cronometrados.
La inscripción se cerró con 135 equipos. Con el número 1 figurará el Citroën C3 Rally2 de Daniel Berdomás y Brais Mirón. Con el número 2 tomarán la salida José Manuel Lamela y Unai Conde, también con un Citroën C3 Rally2, y con el 3 estará el Skoda Fabia Rally2 de Alberto Meira y Avelino Martínez.
El viernes, después de la publicación de los vehículos autorizados, se desarrollará la ceremonia de salida. Así, a las 20:00 horas saldrá del podio el primer participante para afrontar la primera sección. Será en la calle Evaristo Vaamonde, en O Carballiño. A las 21:02 horas está prevista la llegada a Cea del primer participante.
El sábado se disputará el grueso de esta edición del rally. Tocará madrugar, ya que a las 07:00 horas se dará la salida a la segunda sección. La tercera se pondrá en marcha a las 09:51 horas, la cuarta a las 13:32 y la quinta, por la tarde, desde las 18:13 horas. La entrega de premios se celebrará en la Praza da Veracruz.
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