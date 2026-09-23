El Gallego de Rallys llega a O Carballiño

El Campeonato Gallego de Rallys 2026 hace parada este fin de semana, viernes y sábado, en las carreteras provinciales. Lo hace con el Rally Comarca do Carballiño, una prueba que, organizada por la Escudería JLB Motorsport, disfrutará de su quinta edición.

Copas puntuables y recorrido

Es puntuable para el Campeonato Gallego de Rallyes sobre asfalto, pilotos y copilotos; el Campeonato Gallego de Rallyes para escuderías; la Copa Galicia de Rallyes para las agrupaciones 1 a 7; la Challenge R2-Staroil; la Copa AMF Orixe; así como el Criterium Galicia 2026/Beca 24.

Este Rally Comarca do Carballiño, que rendirá homenaje a Jesús López, Pijo, cuenta con dos etapas y cinco secciones, para un total de 314,145 kilómetros de recorrido, de los que 97,565 son cronometrados.

135 equipos inscritos y favoritos

La inscripción se cerró con 135 equipos. Con el número 1 figurará el Citroën C3 Rally2 de Daniel Berdomás y Brais Mirón. Con el número 2 tomarán la salida José Manuel Lamela y Unai Conde, también con un Citroën C3 Rally2, y con el 3 estará el Skoda Fabia Rally2 de Alberto Meira y Avelino Martínez.

Horarios de las etapas del viernes y el sábado

El viernes, después de la publicación de los vehículos autorizados, se desarrollará la ceremonia de salida. Así, a las 20:00 horas saldrá del podio el primer participante para afrontar la primera sección. Será en la calle Evaristo Vaamonde, en O Carballiño. A las 21:02 horas está prevista la llegada a Cea del primer participante.

El sábado se disputará el grueso de esta edición del rally. Tocará madrugar, ya que a las 07:00 horas se dará la salida a la segunda sección. La tercera se pondrá en marcha a las 09:51 horas, la cuarta a las 13:32 y la quinta, por la tarde, desde las 18:13 horas. La entrega de premios se celebrará en la Praza da Veracruz.