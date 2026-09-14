RALLY DE CHIPRE
Oliver Solberg se impone con Toyota en el Rally de Chipre
RALLY DE CHIPRE
El piloto sueco Oliver Solberg se adjudicó la victoria en el Rally de Chipre al volante de un Toyota GR Yaris Rally 1, un resultado que concede automáticamente a la marca japonesa el título mundial de marcas, el sexto consecutivo y el décimo de su historia en esta modalidad deportiva. La firma nipona vuelve así a demostrar su dominio en el campeonato, sumando un nuevo entorchado a una trayectoria deportiva difícil de igualar. Solberg aventajó en meta al francés Sébastien Ogier en 16 segundos, también sobre un Toyota, mientras que otro piloto galo, Adrien Formaux, completó el podio con un Hyundai i20 Rally1 a 33 segundos del vencedor.
El finlandés Sami Pajari, cuarto clasificado con un Toyota, y el británico Elfin Evans, quinto también con la marca japonesa, redondearon una actuación destacada del equipo. Precisamente Evans sigue manteniendo opciones matemáticas de pelear por el título de pilotos en esta temporada 2026, que afronta ya su recta final y lo hace como líder, con 230 puntos, por 213 de Pajari y 209 de Solberg, tras este resultado.
En la categoría Rally2, el francés Yohan Rossel fue el más rápido con un Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, superando al estonio J.G.S. OURENSE DEPORTES Robert Virves, con Skoda Fabia RS Rally2, en 53 segundos. El Toyota GR del británico Gus Greensmith acabó tercero. Tras la cita chilena, el campeonato pone rumbo al Rally Italia Sardegna, que se disputará entre el 1 y el 4 de octubre, una nueva oportunidad para confirmar el gran momento de Toyota así como de sus pilotos.
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