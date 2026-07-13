Iraola domina en Chantada y logra otra victoria más

La Nova Proto NP-01-2 fue la más rápida en el característico recorrido de la prueba lucense.

El piloto vasco Joseba Iraola Lanzagorta, al volante de su Nova Proto NP01-2, se adjudicó el pasado la victoria en la primera edición de la Subida Ribeira Sacra de Chantada (Lugo), prueba puntuable para el Campeonato de España de Montaña que reunió durante el fin de semana a más de un centenar de participantes y a miles de aficionados en las carreteras lucenses, pese a las elevadas temperaturas registradas en sus dos jornadas.

Iraola confirmó su condición de favorito al marcar el mejor registro absoluto tras la suma de sus dos mejores mangas oficiales, aventajando en más de nueve segundos al catalán Jordi Vilardell Moreno, que compitió con una Nova Proto NP03. El piloto vasco dominó la prueba con solvencia en un recorrido especialmente exigente, consolidando así un nuevo triunfo en el certamen nacional.

La tercera posición fue para el ourensano Abraham Vázquez, que firmó una destacada actuación con su Osella PA21-JRB. El piloto provincial finalizó a 17,263 segundos del vencedor y protagonizó uno de los duelos más igualados de la jornada con el lucense José Antonio Alonso Liste, al que superó por apenas 333 milésimas. Los excelentes registros logrados por Vázquez en las primeras mangas oficiales resultaron decisivos para conservar un puesto en el podio.

El quinto clasificado fue Martín Villar Bangueses, también a los mandos de una Nova Proto NP03, mientras que la sexta plaza correspondió al veterano asturiano José Antonio López Fombona, uno de los pilotos más ovacionados por el público gracias al espectacular rendimiento de su Audi RS5 DTM 2017. Además de finalizar sexto absoluto, fue el más rápido entre los turismos, un resultado que refuerza su candidatura al título nacional de la especialidad en esta temporada 2026.

La séptima posición fue para otro representante asturiano, Adrián Altidiello Rueda, con una Silver Car S3, seguido por Bernardo García de Castro, octavo con un Porsche 911 GT3 Cup. Completaron el “top ten” Yelco Álvarez, con un Forwin TC5F, y Jorge Pérez Alonso, también al volante de un Porsche 911 GT3 Cup.

Entre los turismos destacó igualmente el valenciano Antonio Ariete, undécimo clasificado con un Hyundai i20 WRC, por delante del gallego Alberto Otero, con un vehículo igual, ambos separados por apenas 546 milésimas. La representación portuguesa tuvo como mejor clasificado a José Silvino Castro Pires, decimocuarto con un Nissan GT-R35, mientras que el madrileño David Cánovas, con un Talex M3, ocupó la siguiente posición.

La prueba se disputó sobre un recorrido de 4,3 kilómetros, con salida en el puente sobre el río Miño. El trazado combinó un primer sector estrecho y muy técnico por la LU-617 con una rápida segunda mitad por la LU-533, tras la conocida curva de los Cipreses.

Con una pendiente media del 7,5 % y un desnivel de 245 metros, la cita, organizada por Chantada R. S. Motorsport y la Escudería Valdeorras, vivió un exitoso estreno dentro del Campeonato de España.