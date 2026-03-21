Iván Ares lidera La Nucía con varios pilotos muy igualados

Gayoso y Guitián con su Renault Clio en el primer día del Rally de la Nucía

El piloto coruñés Iván Áres, copilotado por Borja Rozada, con su Toyota Yaris GR Rally2, se convirtió en el primer líder del Rally La Nucía, prueba inaugural del Supercampeonato de España.

Tras los cuatro tramos disputados en la tarde del viernes, Ares manda en la clasificación general con una ventaja mínima de solo un segundo y seis décimas sobre José Antonio “Cohete” Suárez y Alberto Iglesias, segundos, con Skoda Fabia.

La tercera plaza es para el coruñés Álvaro Múñiz, a diez segundos, mientras que el asturiano Diego Ruiloba, en el estrenó el Lancia Ypsilon HF Rally2 y se sitúa cuarto a diez segundos y medio del líder.

A esa misma distancia figuran el catalán Sergi Pérez, con el Toyota GR Yaris Rally2, y el naronés Jorge Cagiao, con el Citroën C3 Rally2. Pepe López completa la séptima plaza a catorce segundos.

En las copas de promoción, la mala fortuna golpeó al equipo ourensano de Miguel Gayoso y Carlos Guitián, que lideraban hasta sufrir un pinchazo en el cuarto tramo y caer a la cuarta posición la Clio Trophy.

Mejor suerte corrió Adrián Vázquez, quien, con Manuel Alfonso Estévez de copiloto, son líderes provisionales de la Copa Hyundai i20N Rally, con catorce segundos de margen sobre Carlos José Gómez y Diego Corta. Adrián Blanco y Estefanía García completan el podio de la copa a diecisiete segundos.

La prueba continuará este sábado con otros tres tramos a doble pasada.