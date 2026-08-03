Jacobo Senín ganó en A Estrada

Jorge Pérez fue el más rápido en la categoría de carrozados con su Porsche 992 GT3.

La localidad pontevedresa de A Estrada volvió a ser testigo este fin de semana del poderío de Jacobo Senín. El piloto de la escudería organizadora, la Estradense, se impuso con autoridad en la Subida A Estrada, cuarta prueba del calendario autonómico, logrando su cuarta victoria de la temporada. Al mando de su habitual Nova NP01, Senín fue imbatible en todas las mangas oficiales, firmando un tiempo final de 4:40.339 que le dio el triunfo absoluto.

El dominio fue tal que su principal perseguidor, el ourensano Abrahán Vázquez, pilotando su Osella PA21 JRB, quedó a 11,6 segundos, a pesar de rodar muy cerca del ritmo del ganador ayer domingo. El podio de honor lo completó Manuel Rey, con su Radical SR3, aunque su fiesta se vio empañada por una salida de pista que le impidió finalizar la última ascensión.

En la categoría de carrozados, el espectáculo lo puso Jorge Pérez Alonso. Con su Porsche 992 GT3 no dio opción a sus rivales y paró el crono en 5:12.167, situándose además en la quinta posición de la general absoluta. Detrás de él, dos pilotos veteranos, como Manuel Senra (Peugeot 308 TCR) y Sergio Vallejo (Porsche 997 GT3) completaron el podio de la clase, a 12,5 y 16,4 segundos respectivamente.

La siempre competida clase 8, reservada para los carcross, tuvo en Alfonso “Pisko” Ventín, con su Yacarcross, a su gran protagonista. El piloto demostró una fortaleza admirable al sobreponerse a fuertes dolores de espalda, provocados por la compresión sufrida en su primera pasada oficial, para alzarse con la victoria. Pablo López y Martín Torres ocuparon las siguientes posiciones del cajón.

La jornada no fue favorable para todos. Álex Pereira, becado por la FGA, no pudo ver la bandera a cuadros después de sufrir una pequeña salida de vía y un posterior percance mecánico en su LaBase que le obligaron a abandonar.

Por último, en el apartado de la regularidad, el binomio formado por Fernando Ferreiro y Antonio Martínez se llevó el triunfo, seguidos de cerca por Sito Cabral y José Manuel Quintas, mientras que Manuel Ángel y Miguel Ángel Díaz cerraron el podio de una prueba que vuelve a dejar claro el gran momento de forma de los pilotos locales con gran presencia de público los dos días.